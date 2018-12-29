原标题：证监会：今年前11个月并购重组交易金额2.3万亿元

新华社北京12月28日电（记者刘慧、刘玉龙）证监会副主席李超28日表示，今年证监会大力推进并购重组市场化改革，超过90%的并购重组交易不再由证监会审核，推出“小额快速”审核机制。今年前11个月，并购重组交易金额合计2.3万亿元，同比增长42%。

他是在28日举行的2018中国金融学会学术年会上作出上述表述的。

李超表示，下一步将通过推动设立科创板并试点注册制尽快落地，提升上市公司质量，完善交易制度、优化交易监管，加快资本市场对外开放，推动长期资金入市等重点工作推进资本市场改革开放。

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