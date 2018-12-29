原标题：国资委召开央企国有资本 投资公司试点启动会

12月28日，国资委召开11家中央企业国有资本投资公司试点启动会，研究推进国有资本投资公司试点工作。

国资委副主任翁杰明指出，改组组建国有资本投资、运营公司，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神的重要举措，是改革国有资本授权经营体制的核心，也是完善国有资产管理体制的重要内容。今年以来，国资委深入研究，积极推动，确定了航空工业集团、国家电投、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、通用技术集团、华润集团、中国建材、新兴际华集团、中广核、南光集团等11家央企为国有资本投资公司试点企业。

翁杰明强调，试点企业要深刻领会开展国有资本投资公司试点的重要意义，准确把握改革的关键环节，打造国有资本投资公司升级版。要坚持和加强党的全面领导，确保改革试点始终在党的领导下稳步推进。要按照国有资本授权经营体制改革方向，加大授权放权力度，最大程度激发各级企业内在活力。要发挥市场化运作专业平台作用，优化中央企业国有资本布局结构。要强化集团总部在战略引领、资本运作、风控合规、审计监督等方面的职能，全面提升集团管控能力。要同步开展落实董事会职权、推行职业经理人制度等多项改革，充分发挥综合性改革的乘数效应。

翁杰明要求，下一步，各试点企业要增强工作的责任感、使命感，加强组织领导、全面部署推动，抓紧制订改革方案。国资委将按照“该放的放权到位、该管的管住管好”的思路，指导和帮助企业深入推进各项改革举措，充分调动改革积极性、主动性和创造性，营造有利于改革的外部环境。（本报记者 杜雨萌）

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