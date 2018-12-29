三季度我国经常账户顺差1581亿元

原标题：三季度我国经常账户 顺差1581亿元

12月28日，国家外汇管理局公布的数据显示，2018年第三季度，我国经常账户顺差1581亿元，资本和金融账户顺差1143亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差952亿元，储备资产减少203亿元。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英昨日表示，2018年第三季度，我国经常账户和非储备性质的金融账户均呈现顺差，国际收支保持基本平衡。经常账户顺差增加，2018年第三季度，经常账户顺差233亿美元，环比增长338%。其中，国际收支口径的货物贸易顺差1008亿美元；服务贸易逆差809亿美元，旅行、运输和知识产权费仍是服务贸易主要的逆差项目。此外，非储备性质的金融账户保持顺差，跨境资本延续2017年以来净流入的态势。2018年三季度，非储备性质的金融账户顺差140亿美元，其中，证券投资净流入339亿美元；直接投资保持基本均衡，对外直接投资净流出251亿美元，外国来华直接投资净流入252亿美元。

就2018年第三季度我国国际投资头寸状况如何，王春英表示，2018年9月末，我国整体国际投资头寸状况保持稳健，储备资产规模仍位列全球第一。从数据来看，对外金融资产总规模略有增加。2018年9月末，我国对外资产70473亿美元，较6月末增长0.1%。其中，对外直接投资资产15420亿美元，增长1.3%；对外证券投资资产5288亿美元，增长2.0%；对外其他投资资产17936亿美元，增长0.8%；储备资产31771亿美元，仍位列全球第一。此外，对外负债有所增长。2018年9月末，我国对外负债53545亿美元，较6月末增长1.1%，主要受汇率变动和价值重估的影响。其中，来华直接投资负债29603亿美元，增长0.3%；对外证券投资负债11331亿美元，增长0.4%；对外其他投资负债12530亿美元，增长3.4%。（本报记者 苏诗钰）

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