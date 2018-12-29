三季度我国经常账户顺差1581亿元

12月28日，国家外汇管理局公布的数据显示，2018年第三季度，我国经常账户顺差1581亿元，资本和金融账户顺差1143亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差952亿元，储备资产减少203亿元。
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英昨日表示，2018年第三季度，我国经常账户和非储备性质的金融账户均呈现顺差，国际收支保持基本平衡。经常账户顺差增加，2018年第三季度，经常账户顺差233亿美元，环比增长338%。其中，国际收支口径的货物贸易顺差1008亿美元；服务贸易逆差809亿美元，旅行、运输和知识产权费仍是服务贸易主要的逆差项目。此外，非储备性质的金融账户保持顺差，跨境资本延续2017年以来净流入的态势。2018年三季度，非储备性质的金融账户顺差140亿美元，其中，证券投资净流入339亿美元；直接投资保持基本均衡，对外直接投资净流出251亿美元，外国来华直接投资净流入252亿美元。
就2018年第三季度我国国际投资头寸状况如何，王春英表示，2018年9月末，我国整体国际投资头寸状况保持稳健，储备资产规模仍位列全球第一。从数据来看，对外金融资产总规模略有增加。2018年9月末，我国对外资产70473亿美元，较6月末增长0.1%。其中，对外直接投资资产15420亿美元，增长1.3%；对外证券投资资产5288亿美元，增长2.0%；对外其他投资资产17936亿美元，增长0.8%；储备资产31771亿美元，仍位列全球第一。此外，对外负债有所增长。2018年9月末，我国对外负债53545亿美元，较6月末增长1.1%，主要受汇率变动和价值重估的影响。其中，来华直接投资负债29603亿美元，增长0.3%；对外证券投资负债11331亿美元，增长0.4%；对外其他投资负债12530亿美元，增长3.4%。（本报记者 苏诗钰）
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】