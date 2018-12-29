原标题：北京明年拟为市民办34件实事：新增学位3万个 建租赁房5万套

三条地铁试运营 新增学位3万个 建设租赁房5万套

北京明年拟为市民办34件实事

北京市明年拟办民生实事昨天公布初选项目，开始在首都之窗邀请市民投票，投票结果将作为调整、确定实事项目的重要依据。本市明年拟办重要民生实事共八方面34件，包括新增学位3万个，建设筹集各类租赁型住房5万套（间）、各类政策性产权住房6万套，老楼加装电梯全年开工400部以上、完成200部以上，实现7号线东延（焦化厂—环球影城）、八通线南延（土桥—环球影城）、新机场线一期（草桥—新机场线北航站楼）3条轨道新线开通试运营，试点将“北京通”相关政务服务事项接入微信、支付宝平台方便群众办事等。

新增学位3万个 建设租赁房5万套

34件拟办民生实事初选项目包括八大方面，优化基本公共服务方面，继续通过新建、改建、扩建及鼓励引导社会资本举办幼儿园等多种方式，新增学位3万个，着力缓解“入园难”问题；乡镇（街道）三级政务服务大厅推行“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的“一窗”综合受理模式，方便市民、企业通过任一窗口直接“找政府”办事；新增及开业运营20家街道（乡镇）养老照料中心和150家社区养老服务驿站，为就近有需求的老年人提供短期托管、助餐、助浴、助医等10项居家养老服务；新建、改扩建46个村卫生室，为80个偏远村每周开展1次巡诊服务，组织中医流动医院进乡村活动，进一步方便农村群众就医看病；试点将“北京通”相关政务服务事项接入微信、支付宝平台，进一步方便群众办事。

改善群众居住条件方面，通过新建、收购、改建等方式，建设筹集各类租赁型住房5万套（间）、各类政策性产权住房6万套，更好地满足群众住房需求；继续稳步推进老楼加装电梯工作，全年开工400部以上、完成200部以上，进一步解决老年人和行动不便人员上下楼困难；对全市范围内3500台住宅老旧电梯进行风险评估，对存在重大安全隐患的进行挂账督办。

7号线东延等三条地铁开通试运营

提升生活便利性方面，以城市副中心、回龙观、天通苑地区等为重点，在全市建设提升便民店（便利店、社区超市）、蔬菜零售（菜站）、餐饮（早餐）等七类基本便民商业网点900个以上（其中便利店400个以上），并优化网点布局，让群众日常购物消费更方便；推进便利店搭载零售图书、音像制品及报刊等业务，并试点在20家连锁便利店为市民提供板蓝根、电子血压计、医用防护口罩等乙类非处方药和二类医疗器械销售服务；以城乡结合部社区、新建社区等为重点建设100个“一刻钟社区服务圈”，让更多社区居民就近享受购物、餐饮、家政、维修等方面的便利服务；持续推进“厕所革命”，实施公厕品质提升改造800座等。

方便市民出行方面，实现7号线东延（焦化厂—环球影城）、八通线南延（土桥—环球影城）、新机场线一期（草桥—新机场线北航站楼）3条轨道新线开通试运营，优化调整公交线路80条，让更多市民享受到便捷的公共交通服务；完成珠市口东大街、广渠门内大街等100万平方米城市道路大修工程，开展850公里自行车道治理，改善群众出行环境；实施100项交通疏堵工程，开展100处重点路口、立交桥区交通信号灯配时优化，新建10条主干道信号灯绿波带，提高路网通行效率；开展无灯道路排查，完成90条无灯道路路灯建设，进一步解决群众夜晚出行照明问题。

完成200条背街小巷环境整治

营造宜居环境方面，完成200条背街小巷环境综合整治，在城六区和副中心创建一批文明街巷；新建10处休闲公园、50处口袋公园及小微绿地。

丰富文体生活方面，开展首都市民系列文化活动2万场，免费向群众发放5000万元惠民文化消费电子券，扶持不少于200家实体书店，向市民免费发放书店消费券，并提供24小时不打烊等阅读服务，在社区、公园及其他场所建设100公里健走步道等。

保障公共安全方面，实现全市中小学校、托幼机构、养老机构食堂“阳光餐饮”工程建设任务基本完成，并继续提升3000家餐馆、饭店等服务品质，着力满足市民餐饮安全需要；在全市新增并科学布设20个急救工作站，实行急救呼叫“首接负责制”，最大限度满足群众急救呼叫需求；在全市300个社区安装人防应急救援亭，为社区居民提供消防逃生、应急避险、抢险救灾等19种应急救援物资；治理老旧小区等地下早期人防工程5000平方米，利用地下人防空间提供5000个停车位。

提高社会保障水平方面，建立200个残疾人帮扶性就业基地，为1万名残疾人提供社区和居家康复服务，为1000名残疾学生提供助学服务等。（记者 李泽伟）

(责编：仝宗莉、杨曦)