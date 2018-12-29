苏鲁川渝取消15个高速公路省界收费站

江苏和山东、四川和重庆作为第一批试点省份，28日率先取消了15个高速公路省界收费站，标志着推动取消高速公路省界收费站改革迈出第一步。
今年5月，国务院常务会议作出推动取消高速公路省界收费站的决策部署后，交通运输部迅速贯彻落实，成立了专项工作组，按照“试点先行、稳妥有序”的原则，确定了试点省份，印发了试点技术方案、工程实施方案、测试方案及关键技术要求，开展了大量基础性测试，全力开展部省两级系统建设改造等相关工作。在各方面共同努力下，各项准备工作顺利推进，苏鲁川渝等4省（市）如期取消了两两之间所有高速公路省界收费站。
据悉，取消高速公路省界收费站后，原有正线路面收费设施将逐步拆除，车辆在省界可以不停车直接通行，不再需要停车交卡和领卡，将大幅减少通行时间，显著提高通行效率。其中，ETC车辆仍然可以不停车驶入和离开高速公路，并自动完成交费；非ETC车辆驶入高速公路时还需要在入口收费站领取通行卡，驶出高速公路时在出口收费站交还通行卡并交纳全路程通行费。为进一步提升通行效率，促进节能环保，鼓励车辆优先通过安装使用ETC快速通行高速公路。
下一步，交通运输部将认真总结苏鲁川渝等省份试点工作经验，进一步优化完善相关方案，扩大试点范围，并总结形成适用于全国的运营管理政策和技术方案，在全国逐步推广。（记者王轶辰）
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