原标题：网贷四大指标十一年来首次同比下降 年内超1200家平台退出

2018年还有3天结束，网贷行业的发展情况也基本定型。据第一网贷数据显示，今年全面反映我国网贷行业规模水平的成交额、基本正常平台数量、贷款余额、参与人数等主要四大指标，同比分别下降50.28%、43.82%、29.74%、8.14%，这是我国自2007年的6月份第一家网贷平台上线以来，十一年来首次出现下降。

中国互联网金融协会统计分析专委、中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义对《证券日报》记者指出，网贷规模全面下降，野蛮生长得到遏制，网贷行业拐点已经出现，行业可能需要重新定位。

今年网贷成交额1.94万亿元

同比下降50.28%

从关键性指标数据来看，今年全国网贷成交额为1.94万亿元，同比下降50.28%。P2P网贷历史累计成交额为10.27万亿元。

从地区看，成交额前三名，分别是北京市（4665.57亿元）、广东省（4578.20亿元）、上海市（3807.56亿元）。三省市网贷平台成交额合计超过1.3万亿元，占全国总成交额的67%以上。

截至目前，全国基本正常运营平台1363家，退出平台累计4407家。与此同时，全国网贷的贷款余额12094.21亿元，同比降低29.74%。

从平台看，基本正常运营的网贷平台中，贷款余额在1亿元内的有887家，占比65.08%；贷款余额在1亿元至5亿元的有313家，占比22.96%；贷款余额在5亿元至10亿元的有53家，占比3.89%；贷款余额在10亿元到50亿元的有68家，占比4.99%；贷款余额在50亿元以上的有42家，占比3.08%。

据第一网贷报告显示，今年以来全国网贷平均综合年利率9.3%，同比上升0.73个百分点。

从地区看，目前全国P2P网贷平均综合年利率最低的前三名，分别是甘肃省7.21%、吉林省7.39%、青海省7.68%。

从平台看，全国网贷平台中，平均综合年利率低于10%的有1427家，占比47.82%；平均综合年利率在10%-18%间的有1485家，占比49.77%；平均综合年利率在18%-24%间的有40家，占比1.34%；平均综合年利率在24%以上的有32家，占比1.07%。

1215家平台退出行业

1048家平台已上线银行存管

第一网贷报告显示，截至目前，今年全国网贷退出平台累计1216家。此前十年，行业内共有3192家平台退出，占72.43%，其中，415家为良性（含准良性）退出平台，占比13%；2777家为非良性退出平台，占比87%。今年网贷平台退出家数占历年累计退出平台总数的27.57%。其中，7月份退出平台最多，达263家；其次是12月份，为217家。在今年退出的平台中，436家为良性（含准良性）退出，占比35.88%，良性（准良性）退出率比此前十年提高了22.88个百分点；779家非良性退出，占比64.12%。

而在合规的其他指标上，截至目前，今年全国628家（不含持证问题平台479家）网贷机构持有ICP经营许可证、或EDI证、或同时持有两证，同比下降11.80%。

在银行存管方面，截至2018年底，中国互联网金融协会官网“全国互联网金融登记披露服务平台”披露了42家银行通过个体网贷资金存管系统测评的声明。42家银行共接入965家平台，占全国银行资金存管平台1298家的77.20%。其中，已上线银行存管的有848家，占全国已上线银行资金存管平台总数的80.92%；已签订银行存管协议还未上线的有117家。

网贷“爆雷潮”之后

行业可能需要重新定位

今年的网贷行业，不得不提的就是6月份-8月份的“爆雷潮”，倒下的很多是贷款余额在十几亿元，甚至上百亿元的大平台，更不乏个别曾经声名显赫的“头部平台”。

爆雷潮令人惊慌，合规整改需严阵以待。2018年对于网贷人来说是艰辛劳累的一年，是心惊肉跳的一年，是历经磨难的一年。

胡尔义认为，网贷行业出现爆雷潮的因素众多，但是最根本的原因是P2P网贷行业偏离了信息中介的定位。她对《证券日报》记者谈到，长期以来，网贷行业偏离信息中介定位，又缺乏信用中介品质和能力，导致发展模式不可持续，也是爆雷潮不断的根源。

风险爆发之后，监管部门及时介入，接连发声发力，下发了一系列的举措。例如再次开始了网贷机构的合规检查工作，引入AMC进场协助化解P2P风险，出台严厉打击逃废债的政策，规范并发布了银行存管白名单，推出了网贷机构退出指引，着力化解网贷行业风险。

不过，胡尔义认为，就目前的网贷现状来看，行业拐点已经出现，行业可能需要重新定位。“若网贷平台定位为信息中介，则‘网贷平台+第三方’必须按照信用中介进行管理，可参照银行牌照制严管。例如有严格的准入门槛和业务结构规模限制，并对资产负债比例有严格限制。”（记者 刘 琪 ）

(责编：仝宗莉、杨曦)