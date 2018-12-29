原标题：2018淘宝年度宝贝发布，你入货了吗

发际线粉、一次性浴巾、蛋白粉、修眉25件套，还有肥宅快乐椅

2018淘宝年度宝贝发布，你入货了吗

2018年进入倒计时，这一年，你都买了啥？

有人说，以前用照片记录生活。如今，电商成了最好的记事本。

昨天，2018淘宝年度宝贝发布，从挽救年龄的发际线粉，到包揽独处时光的“懒人神器”，看看它们中是否有你这一年的影子，是否击中了你的内心。

发际线粉、一次性浴巾

网友的隐忧只有淘宝懂

8月，00后发际线男孩小吴因为一次失败的理发经验一炮而红，高高的发际线和怪诞的表情成为吐槽的热点，一时间淘宝上的发际线粉搜索量暴增36倍。社交狂欢的背后，网友投射到自身的隐忧只有淘宝知道。

11月，媒体曝出全国20余家五星酒店存在卫生问题，一年前的“五星酒店不换床单”、“热水壶煮内裤”加剧恶化成如今的“一条脏浴巾擦马桶后擦水杯”。消息传出一周内，淘宝上的一次性床单搜索量翻两番，一次性浴巾搜索暴增5倍。在这些一次性酒店神器上，不少人找到了缺失的安全感。

5月，“排遣式进食”成为热门新词，其含义是指在一点也不饿的状态下，却总是想吃点东西，仅仅是因为嘴巴很寂寞。2018年，美食依然是填补寂寞的好方法。淘宝辣消费独占鳌头，双12期间，自热小火锅消费较去年增长520%，辣兔头消费增长11倍之多。

而12月底，淘宝上的日历搜索量是月初的3倍，“新的一年从头规划”的热情一如既往。

男人也爱精致生活

懒人消费一年160亿元

这一年，蛋白粉、香薰、修眉25件套，成为精致生活的代表宝贝。今年11月，淘宝搜索蛋白粉的人，较去年同期增长了3.2倍，香薰的搜索量较去年增长41%。这一年，在精致生活上，男人更加努力。男人们买走了930万罐蛋白粉，修眉25件套成为男士修眉最爱。

精致之外也少不了柴米油盐的小日子。2018年大家更加迷恋囤纸巾了，11月，淘宝整箱纸巾的搜索量是去年的3.5倍。入冬以来，一人食的电火锅搜索量比去年增长了62%，同时泡脚桶的搜索量也增加了30%。

肥宅快乐，2018网络流行词，常用来形容那些会给肥宅群体带来快乐的东西。肥宅快乐水、肥宅快乐椅……相关“肥宅快乐”的淘宝搜索量自4月开始爆发式增长，一月间增长11倍之多。肥宅快乐的精髓就是“懒人消费”，2018年中国人为偷懒花了160亿元，较去年增长70%，其中95后懒需求增长最快，增幅82%。

肥宅快乐椅成为喜欢躺着打游戏、看电影甚至工作人群的必备神器，淘宝上的懒人居家用品消费增长28%。懒人卷发棒成为了女生考验男友爱情的试金石，懒人美妆用品销量增长150%。解放双手的懒人洗袜子神器也成为今年的一大热点，2018年淘宝懒人智能设备销量增长逾三成。

11月，王思聪的游戏战队IG代表中国队在LPL赛事中夺冠，引发游戏爱好者的狂欢。今年，淘宝电玩消费年增长近40%。此外，淘宝DIY电脑相较去年提升近60%，购买人数增加了90%。随着80、90后游戏爱好者渐渐实现财务自由，对电脑的定制化需求越来越高。11月，基于switch（任天堂的一款游戏产品）的现象级游戏精灵宝可梦推出，switch搜索量增长100%。（记者 朱银玲）

(责编：仝宗莉、杨曦)