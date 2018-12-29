原标题：一周密集“上新”多条高铁线 扩容“朋友圈”带来大商机

继12月25日杭黄高铁、哈牡高铁相继开通后，26日济青高铁也开通运营。中国铁路在一周内密集开通10条新线，为2018年献上“收官大礼”。

服务经济，更多城市加入高铁动车“大家庭”，将给百姓生活带来哪些便利？又将释放怎样的新活力？12月28日晚，《央视财经评论》邀请到中国铁路总公司建设管理部建设管理处处长李强和中国宏观经济研究院研究员郭丽岩做客演播室，深入解析。

多条高铁“上新” 串起哪些美景美食？

新闻链接：按照《中长期铁路网规划》，到2020年，我国铁路网规模将达到15万公里，其中高铁3万公里。届时我国将建成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的现代高速铁路网。

李强：路网更密集分布更合理出行更方便

中国铁路总公司建设管理部建设管理处处长 李强：今年年底高铁密集开通，总的来讲，路网更加密集，分布更加合理，出行更加方便。其中比较有特色的“新意”是高铁建设打出生态牌，生态牌不光是要建设一条铁路还要留下一条美丽的风景线，为此，我们针对高铁线路的建设在洞口和路基的边坡进行了专门的设计，杭黄高铁项目部实现了绿化效果与周边景色的融合统一，让隧道进出口绿化展现出“一洞一景”的景象。

另外，今年开通高铁达到了3900公里，在历年来说，也是比较高的，而且条数也比较多，更加方便人们的出行，使路网更完善。

郭丽岩：“打高铁”出行成为新消费新时尚

中国宏观经济研究院研究员 郭丽岩：现在“打高铁”似乎成了出行的一种新时尚。杭黄高铁不仅沿线风景如画，这条线路上的车站也宛若颗颗璀璨珍珠，一站一景致。每一条高铁开通，都有着“快到慢游”的特点，缩短到达景点时间，可以深度游览景区，这成为众多游客旅游消费的新时尚。

高铁“经济带” 将带来什么？

新闻背景：高速铁路节约社会时间成本，带来了巨大社会时间效益。如京广高铁武广段开通后，武汉到广州的列车运行时间由11小时缩短至4小时内。依据现阶段运量和单位时间劳动力成本测算，这条线路每年节约的社会时间成本价值数十亿元。

李强：高铁成为城市新地标经济发展新动力

中国铁路总公司建设管理部建设管理处处长 李强：高铁已经成为众多城市的新地标，释放多地经济发展的新动力。目前来看，服务于冬季奥运会的京张高铁正在有序推进，另外服务于雄安新区的京雄城际也正在推进，中西部地区的高铁也在加快推进。

郭丽岩：高铁解锁更多城市广辐射大融通

中国宏观经济研究院研究员 郭丽岩：通过高铁网的密集建设，会为西部地区的很多城市带来新商机，可以使得当地的农产品等资源“走出深闺”让更多人知道，而随着更多游客和人流进去后，产业集聚效应会逐步显现，更好地促进区域经济协同发展。

核心观点：

新闻链接：奔跑在高铁线的动车组也在不断“进化”。今年7月1日，16辆长编组“复兴号”在京沪高铁上线。相比以往的8编组“复兴号”，16辆长编组“复兴号”将车头部分换为正常车厢，可以进一步提升列车的综合运力，满足更为复杂多样、长距离、长时间、连续高速运行等需求。

李强：中国高铁未来会更加帅气更加聪明更加懂你

中国铁路总公司建设管理部建设管理处处长 李强：作为高铁建设的参与者以及高铁建设的亲历者，我们希望高铁未来会更加“帅气、聪明、懂你”。帅气就是要按照国家绿色发展高质量发展要求，把高铁打造得更加美丽漂亮，做成精品工程；聪明就要向智能化发展，通过智能制造，通过高科技使得高铁更智能；懂你就是更好适应和服务百姓需求。

郭丽岩：新时代高铁智能化普及高品质生活畅通国内大市场

中国宏观经济研究院研究员 郭丽岩：高铁本身就是智能化服务平台，很多吃住行游都可以在高铁的平台上来完成。

从消费的角度来看，随着高铁更加智能化，将不断提升大众的生活品质，随着高铁“织网”的深入推进，也能够畅通国内大市场。

(责编：杨曦、仝宗莉)