国家发改委：鼓励海南发展赛马等运动

据新华社海口12月28日电（记者 代超）国家发展和改革委员会28日在其官方网站发布关于印发《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》（以下简称“方案”）的通知，要求加快推进海南国际旅游消费中心建设，推进体育与旅游产业融合发展，鼓励发展赛马等运动项目，探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

方案提出，海南要培育旅游消费新业态，扩大体育旅游消费。全面推进体育与旅游产业融合发展，建立完善的体育旅游产品体系和产业政策体系，建设国家体育旅游示范区。鼓励沙滩运动、水上运动、赛马运动、航空运动、汽车摩托车运动、户外运动等项目发展。支持海南加快探索休闲渔业规范化管理，有序发展游艇游钓。放宽参赛运动船艇、飞行器、汽车摩托车的入境限制。加快建设国家体育训练南方基地，打造一批国际一流的运动训练和赛事基地。积极开展赛事展览、运动培训和休闲体验，打造体育运动休闲度假小镇，培育滨海休闲体育运动消费市场。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

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