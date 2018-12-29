网传12306网站发生用户信息泄漏 铁总辟谣：信息不实

人民网北京12月29日电 （朱江）日前，网传中国铁路12306网站发生用户信息泄漏。昨晚，中国铁路总公司在其官方微博@中国铁路 上辟谣称，网传信息不实。

铁路部门提醒广大旅客，请通过铁路12306官方网站（www.12306.cn）和“铁路12306”客户端（在“铁路12306”字体上方标有路徽和“中国铁路”字样的图标）购票，避免非正常渠道购票带来的风险。

(责编：朱江、仝宗莉)