原标题：楼市“稳预期”，也该避免朝令夕改

楼市“稳预期”，也该避免朝令夕改

■ 社论

对许多城市来说，楼市“稳预期”，关键在于政策做好充分评估，顺应市场态势。在这方面，地方政府也该担起主体责任。

近段时间，部分地方楼市政策的“风吹草动”，动辄引起聚焦。在菏泽、广州等地传出“松绑”消息后，衡阳也跟这消息沾上了边。

27日晚8点，衡阳市政府官网发布《衡阳市撤销〈关于暂停执行“关于规范市城区新建商品房销售价格行为的通知”的通知〉》。而就在前一天，衡阳发布了取消“限价令”的新政。也就是说，新政尚未正式施行，已经胎死腹中。

刚宣布取消限价，成了轰动性的“全国首例”，马上就自己废了自己，衡阳楼市政策动向的“朝令夕改”，难免让人们猜想良多，这究竟是迫于压力的无奈，还是内部矛盾的尴尬。

短命新政，对于政府形象的负面影响自不待言。衡阳既然打算松绑限价，应该不是头脑一时发热，但最终还是出现新政“一日游”的诡异现象，跟舆情反响或许不无关系。当地给出的撤销理由中就提到，“对稳控房价的复杂性判断不精准，对稳定预期的持续性认识不充分，引发了市场的误解和网上的炒作。”

衡阳新政“一日游”，充分说明涉楼市问题的舆论关切度之高。事实上，衡阳是个典型的三四线城市，平均每平米房价不足6000元，房价保持平稳后，房子不好卖了，新房限不限价，意义已经不大。更何况，“限价”本就是临时性的行政管制手段。

耐人寻味的是，此前菏泽市发通知提出“取消新购住房限制转让措施”，引发广泛关注并被指系“全国取消限售第一城”后，当地也谨慎地回应称“仅为取消限制转让期限”，山东省住建厅还要求菏泽市尽快做出说明。

但事实上，这类在经济压力之下的“测压”动作，并没有那么“敏感”。住建部近日就提出，2019年要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展；同时强调，因城施策、分类指导，夯实城市主体责任。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，并不意味着任何合理微调都不能有，关键是，城市管理者要担起主体责任。

针对菏泽的“自选动作”，山东省住建厅就曾明确表态，政策方面不是“一刀切”，由各城市根据自身情况决定，省住建厅会进行总体把控，“不干涉各地方住建部门的具体政策。”这其实也是强调了地方政府的主体责任。

在此背景下，打量衡阳楼市新政“一日游”的结局，难免让人有些遗憾：像衡阳这样的地方取消限价，其实很正常。在当前形势下，松绑动作的确容易引发市场预期变动，甚至被过度解读，进而对地方政府“稳预期”形成不小的压力，但这在自主作为的正常空间内。

有了衡阳的前车之鉴，其他城市管理者或许也会放缓行动，或者寻求其他变通做法。但无论如何，涉及楼市政策变动，政府信息本就应该公开，而不是私下操作。还应看到，对部分低线城市而言，市场趋势并不会因此改变，该取消的终会取消。

说到底，对许多城市来说，楼市“稳预期”，关键在于政策做好充分评估，顺应市场态势。因为舆论强烈关注，就将往“正确方向”迈出的步子收回，虽显审慎，却难言最好的选项。

(责编：赵爽、仝宗莉)