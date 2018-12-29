证监会副主席阎庆民第一次谈“新杠杆” 透露什么动向？

阎庆民 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 李永华） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

证监会副主席阎庆民在论坛主旨演讲表示，要发挥并购重组的功能，支持上市公司资源整合与产业升级的新杠杆。

新杠杆！这是监管层全新的提法，透露出什么新动向？

阎庆民说：“我们一直在讨论加杠杆还是减杠杆，谈金融离不开杠杆原理，否则何谈金融？”

新杠杆要加在哪里？阎庆民指出，新杠杆要加在企业并购重组。“资本市场出现波动比较大，行情不太好的时候，是企业做并购重组最佳时机，”阎庆民介绍，截止11月底，整个上市公司并购重组的数量和交易金额分别为3689家的2.3万亿，与2017年同比增长57%与42%，超过了2017年全年。

新杠杆的重中之重则是战略性新兴产业的重组并购。阎庆民介绍，从10月份开始，证监会完善并购重组的审核，新增使用快速豁免通道的产业类型，包括高档数控机床、机器人、航天航空、海洋工程装备、先进轨道交通装备、电力装备、新材料、环保、新能源生物产业等等。

“这一些企业我们今年在制度上进行大幅度提升内部审核效率，优化内部核准”，阎庆民说，“目的是发挥好并购重组对上市公司实现资源整合升级，加强并购重组，来整合实现新的杠杆，共同推进高质量发展。”

(责编：李栋、朱一梵)