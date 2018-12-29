前11个月国企利润同比增长15.6% 偿债能力和盈利能力均有所提升

经济日报-中国经济网北京12月28日讯（记者 曾金华）财政部28日发布统计数据显示，1月份至11月份，全国国有及国有控股企业经济运行态势较好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入5个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等行业利润增长较快。
统计显示，1月份至11月份，国有企业利润总额30393.1亿元，同比增长15.6%。其中，中央企业19258.1亿元，同比增长15.5%；地方国有企业11135.0亿元，同比增长15.7%。
从其他主要经济效益指标看，1月份至11月份，国有企业营业总收入524891.9亿元，同比增长10.6%。其中，中央企业305324.1亿元，同比增长10.9%；地方国有企业219567.8亿元，同比增长10.1%。
1月份至11月份，国有企业营业总成本506939.6亿元，同比增长10.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.7%、10.0%和12.7%。其中，中央企业291634.6亿元，同比增长10.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.2%、9.6%和8.8%；地方国有企业215305.0亿元，同比增长9.9%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7.4%、10.5%和16%。
1月份至11月份，国有企业应交税金41177.9亿元，同比增长7.0%。其中，中央企业29387.1亿元，同比增长5.5%；地方国有企业11790.8亿元，同比增长11.0%。
1月份至11月份，国有企业净资产收益率3.6%，增长0.1个百分点。其中，中央企业5.4%，增长0.2个百分点；地方国有企业2.3%，增长0.1个百分点。
在资产负债率方面，11月末，国有企业资产负债率64.9%，降低0.4个百分点。其中，中央企业67.8%，降低0.3个百分点；地方国有企业62.6%，降低0.4个百分点。
在主要行业盈利情况方面，1月份至11月份，钢铁、石油石化等行业利润同比增幅均明显高于收入增长幅度。
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