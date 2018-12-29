新个税法热点咨询“五问答”来了！一定要看看

1.2019年以后发放的全年一次性奖金，如何计算缴纳个人所得税？
为确保新税法顺利平稳实施，稳定社会预期，让纳税人享受税改红利，财政部、税务总局制发了《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》（财税[2018]164号，以下简称《通知》），对纳税人在2019年1月1日至2021年12月31日期间取得的全年一次性奖金，可以不并入当年综合所得，以奖金全额除以12个月的数额，按照综合所得月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税，以避免部分纳税人因全年一次性奖金并入综合所得后提高适用税率。
对部分中低收入者而言，如将全年一次性奖金并入当年工资薪金所得，扣除基本减除费用、专项扣除、专项附加扣除等后，可能根本无需缴税或者缴纳很少税款。而如果将全年一次性奖金采取单独计税方式，反而会产生应纳税款或者增加税负。同时，如单独适用全年一次性奖金政策，可能在税率换档时出现税负突然增加的“临界点”现象。因此，《通知》专门规定，居民个人取得全年一次性奖金的，可以自行选择计税方式，请纳税人自行判断是否将全年一次性奖金并入综合所得计税。也请扣缴单位在发放奖金时注意把握，以便于纳税人享受减税红利。
2.享受专项附加扣除政策怎么提交资料？
纳税人享受专项附加扣除政策，根据其选择享受的时点不同，只需要向扣缴单位（发工资预扣税款时享受情况下）或者税务机关（次年综合所得汇算清缴时享受情况下）填报相关信息即可，其他资料由纳税人自行留存备查。无论哪个时点享受，信息提交方式有多种，纳税人既可以选择通过手机或者电子税务局网页等远程办税端提交，也可以选择用电子或者纸质报表等方式提交。
3.“个人所得税”手机APP和专扣电子模板哪里下载？
【“个人所得税”手机APP下载】
下载方式：纳税人登录本省电子税务局网站，通过浏览器扫描二维码，下载“个人所得税”手机APP。2018年12月31日起，纳税人可以通过“个人所得税”手机APP申报个人所得税专项附加扣除。
【专扣电子模板下载】
多种渠道。可以从各地税务机关的门户网站或电子税务局网站下载，或者登录自然人税收管理系统扣缴客户端（如下图），进入专项附加扣除信息采集菜单，选择其中任意一项专项附加扣除入口，点击导入按钮，选择模板下载，即可下载最新的电子模板。
方式一：税务总局及各省税务局官网下载。
方式二：扣缴单位领取。
扣缴客户端软件下载地址：专项附加扣除信息采集-选择任一专项附加扣除项目-导入-模板下载
4.如果纳税人在接受学历继续教育的同时取得技能人员职业资格证书或者专业技术人员职业资格证书的，如何享受继续教育扣除？
根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，纳税人接受学历继续教育，可以按照每月400元的标准扣除，全年共计4800元；在同年又取得技能人员职业资格证书或者专业技术人员职业资格证书的，且符合扣除条件的，可按照3600元的标准定额扣除，因此对同时符合此类情形的纳税人，该年度可叠加享受两类扣除，当年其继续教育共计可扣除8400元（4800+3600）。
5.独生子女家庭，父母离异后再婚的，如何享受赡养老人专项附加扣除？
对于独生子女家庭，父母离异后重新组建家庭，在新组建的两个家庭中，如果纳税人对其亲生父母的一方或者双方是唯一法定赡养人，则纳税人可以按照独生子女标准享受每月2000元赡养老人专项附加扣除。在填写专项附加扣除信息表时，纳税人需注明与被赡养人的关系。
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