财政部：财政政策加力 更大规模减税降费

央视网消息：财政部部长刘昆在12月28日结束的全国财政工作会议上表示，2019年宏观政策要强化逆周期调节，积极的财政政策要加力提效。
财政部部长 刘昆：积极的财政政策要加力提效，“加力”体现在实施更大规模的减税降费和增加支出规模。减税降费方面实行普惠性减税和结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。“提效”体现在提高财政资金配置效率和使用效益。
刘昆表示，2019年将优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，有效降低企业负担。
2019年财政部将重点做好支持打好三大攻坚战、推动经济转型升级等工作。
财政部部长 刘昆：有效防范化解财政金融风险。坚持从严整治举债乱象，对违法违规举债融资行为，发现一起、问责一起、通报一起，终身问责、倒查责任，绝不能让隐性债务风险进一步蔓延。
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