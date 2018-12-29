原标题：望京城管拆除500余平方米存患违建

原标题：望京城管拆除500余平方米存患违建

北京晨报讯（记者 李傲）近日，朝阳区望京城管执法队对南湖西里小区商业配套楼院内的590平方米违法建设进行拆除。

据了解，此次拆除的房屋位于南湖西里小区6号楼北侧,属于历史遗留的存量违建。该楼建于上个世纪80年代初，作为小区商业配套楼，曾开有粮店、邮政所、供销社等，为居民提供便利服务。随着时代的发展，这些门店撤店后，店铺几经转租，承租人为了扩大经营陆续建了许多违建。据悉，此次拆违工作预计两周完成，拆除后将对原商业楼恢复原貌，对楼体重新粉刷，还社区居民一个优美、安全的居住环境。城管队员也表示，明年将持续推进南湖西里小区环境综合整治和拆控违工作，力争实现创建“无违建社区”的工作目标。

(责编：赵爽、仝宗莉)