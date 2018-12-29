河南洛阳孟津县委书记杨劭春：2018年全县贫困发生率降至1.9%

孟津县委书记 杨劭春（马铭悦 摄）

中国经济周刊—经济网讯 （记者 贾国强） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。在论坛上，河南省洛阳市孟津县委书记杨劭春就该县扶贫攻坚、生态发展以及借力资本市场等方面接受了记者采访。

《中国经济周刊》：党的十九大把脱贫攻坚战作为决胜全面建成小康社会必须打赢的三大攻坚战之一。请问，孟津县在扶贫攻坚方面的做法与进展如何？

杨劭春：自精准扶贫工作启动以来，孟津县委坚决站在树牢“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度和推动高质量发展、决胜全面小康的战略高度，坚持将打赢脱贫攻坚战作为统揽全局的第一民生工程和首要政治任务，全力冲刺、全面总攻、全速挺进，推动脱贫攻坚取得了初步成效。

我们成立了县委书记任第一组长的脱贫攻坚领导小组和县镇村三级脱贫攻坚任务推进专项小组，也选调10名科级干部任扶贫专职副书记，成立209个村级脱贫攻坚责任组，选派2000余名帮扶干部。

2016年以来，全县实施产业化扶贫项目92个，建成了各类创业就业扶贫基地22个，规划建设了3条观光农业示范带，实施310户776人易地扶贫搬迁。

与此同时，先后出台了金融扶贫、教育扶贫、健康扶贫、电商扶贫等政策，累计发放小额扶贫贷款1.57亿元，投入教育扶贫资助资金3545.2万元，学校全面改薄106所，家庭医生签约服务率100%，累计发放各类补助、补贴和救助10544万元，建成10个镇贫困重度失能残疾人托养中心，危房改造960户，实施金果树项目55个，爱心圆梦工程466个。

2018年拟脱贫人口1354户3968人，全县贫困人口预计将减少至7037人，贫困发生率（注：指的是低于贫困线的人口占全部人口的比例）降至1.9%。

《中国经济周刊》：党的十八大以来，环保问题越来越受到高度重视，中央环保督察组也多次巡视和问责。请问，孟津县在经济发展与环保方面是如何协调发展的？

杨劭春：近年来，孟津县牢固树立“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念，认真落实中央、省、市部署要求，狠抓生态文明建设和经济转型升级，努力实现生态环境“高颜值”和经济发展高质量的有机统一。

第一是强力治标，着力解决突出环境问题。坚持把蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动计划”作为打好污染防治攻坚战、加强生态文明建设最直接最有效的抓手。

在蓝天行动方面，以“六控”为重点，持续抓好工业、城建、交通等重点领域，推动全县空气质量不断改善，今年下半年空气质量排名稳定在全省前20位内；在碧水行动方面，严格落实河长制，突出抓好瀍河、金水河、中州渠、黄河渠“两河两渠”治理和瀍源公园、龙泉谷公园、城区水系“两公园一水系”建设，努力满足群众对近水亲水的需求。

第二是致力治本，着力推动高质量发展。严格项目审批，调整产业布局，对所有新进项目一律实行预审制，严禁高污染、高耗能、低效益项目入驻。采取各类产业项目要实现产业集聚、voc项目一律进园区、淘汰落后产能等一系列措施，倒逼企业进行产业转型、技术改造和升级换代，绝不允许以牺牲环境为代价，换取眼前和局部的利益。

《中国经济周刊》：资本市场在经济发展中的作用越来越重要，请问，目前孟津县在资本市场的发展状况如何？

杨劭春：近年来，为加快促进县域资本市场健康发展，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，我县积极引导社会资本助力实体经济发展，大力实施引金入孟工程，推动发展金融产业支持地方经济建设。

第一是丰富和完善金融市场体系。近两年，我县已设立10亿元的城市发展基金，引进规模20亿元的文旅发展基金，实现资本市场融资包含股份定向增发、融资租赁、股权投资等共计金额达38.2亿元。

第二是推动企业进入多层次资本市场。建立完善上市后备企业资源库，实施企业股改和规范化提升工程，大力推动行业龙头企业、高新技术企业上市、挂牌，县财政给予30—120万元不等奖励。对中原股权交易中心挂牌交易板和展示板企业分别给予20万元和2万元奖励。截至目前，我县重点上市（挂牌）后备企业26家，母公司上市的企业5家，已上市（挂牌）企业46家。其中，创业板上市1家、“新三板”挂牌2家、“四板”挂牌43家，位居全市前列。

(责编：李栋、朱一梵)