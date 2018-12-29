 “长三角协同优势产业基金”落地：预计撬动500亿元以上资本

人民网北京12月29日电 （记者李彤）今日，长三角协同优势产业基金正式成立暨合伙协议签署仪式举行。据介绍，该基金的成功设立是贯彻落实长三角一体化发展国家战略的重要举措，也是刚刚在上海召开的长三角地区合作与发展联席会议的重要年度落地成果。
基金相关负责人表示，长三角协同优势产业基金是由上海国际集团发起，共同发起人包括太平洋保险、安徽省投资集团、绍兴市政府投资平台、上海均瑶集团、临港集团、上海城投集团、上海机场投资、上海静安投资等。基金由下属上海国方母基金股权投资管理公司管理，致力于打造实现国家战略增长极的功能载体，基金首轮封闭规模超过70亿元，预计可撬动500亿元以上的资本。随着基金后续不断滚动运作，该功能载体上的资本将覆盖超过5000个创新实体项目、1000个前沿技术领域，为长三角一体化发展的国家战略持续注入高效增长的创新动力。
“下一步，长三角协同优势产业基金将牢牢抓住“硬科技驱动”这条主线，聚焦以人工智能技术、物联网技术、生物技术为核心驱动力的优势产业，培育并加速推动形成具有关键自主核心技术与国际竞争力的长三角优势产业集群，打造长三角核心都市圈、创新产业链、优势企业群协同发展的重要合作平台。”上述负责人说。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】