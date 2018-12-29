 “长三角协同优势产业基金”落地：预计撬动500亿元以上资本

人民网北京12月29日电 （记者李彤）今日，长三角协同优势产业基金正式成立暨合伙协议签署仪式举行。据介绍，该基金的成功设立是贯彻落实长三角一体化发展国家战略的重要举措，也是刚刚在上海召开的长三角地区合作与发展联席会议的重要年度落地成果。

基金相关负责人表示，长三角协同优势产业基金是由上海国际集团发起，共同发起人包括太平洋保险、安徽省投资集团、绍兴市政府投资平台、上海均瑶集团、临港集团、上海城投集团、上海机场投资、上海静安投资等。基金由下属上海国方母基金股权投资管理公司管理，致力于打造实现国家战略增长极的功能载体，基金首轮封闭规模超过70亿元，预计可撬动500亿元以上的资本。随着基金后续不断滚动运作，该功能载体上的资本将覆盖超过5000个创新实体项目、1000个前沿技术领域，为长三角一体化发展的国家战略持续注入高效增长的创新动力。

“下一步，长三角协同优势产业基金将牢牢抓住“硬科技驱动”这条主线，聚焦以人工智能技术、物联网技术、生物技术为核心驱动力的优势产业，培育并加速推动形成具有关键自主核心技术与国际竞争力的长三角优势产业集群，打造长三角核心都市圈、创新产业链、优势企业群协同发展的重要合作平台。”上述负责人说。

(责编：白宇)