元旦后首个交易日A股市场能否开门红？

原标题：今年能否开门红？

去年震荡下跌贯穿整个A股市场。新年新气象，今天A股市场将迎来2019年第一个交易日，市场是否能迎来“开门红”呢？

2018年缺乏赚钱效应的股市让投资者情绪不佳，那么随着新年的来临，投资者是否能重拾信心，市场是否能迎来“小阳春”呢？有机构统计发现，历年元旦后首个交易日里，A股上涨的次数是要多过下跌的时候。从1991年到2018年这28年间，沪指仅有9个年份在元旦后首个交易日出现下跌，占比大约为1/3。

华商报记者查询Wind资讯数据发现，“开门红”的最高涨幅记录发生在1993年1月4日，沪指上涨4.31%。2009年、2014和2015年都正处于牛市周期，这三年中，元旦后首个交易日沪指涨幅也都超过了3%。最近两年首个交易日涨幅均在1%左右。元旦后首个交易日下跌的年份分别是1995年、1996年、1999年、2002年、2003年、2005年、2010年、2012年和2016年。2016年1月4日是跌幅最大的一次，熔断机制下当日跌幅达6.84%。

“整体来看，A股在新年的上涨次数相对多于下跌次数，这反映出投资者期望市场能够‘龙抬头’的预期。”中信建投证券投顾孙佳欣表示，除了信心寻求重建，政策面在春节前后也趋于平稳，加上银行信贷投放“前高后低”的规律，年初流动性相对强于年末也算是一个利好因素。

万联证券西安营业部投顾屈放提醒，虽然外界比较看好市场在新年走势，但考虑到每年元旦前后的环境形势都不相同，有关概率的参考意义其实很有限，“先跌后涨不是没有先例。”

继A股主要股指以红盘收官去年之后，元旦周期里的外围市场也表现企稳。本周二凌晨，美股三大股指在2018年最后一个交易日集体收涨。

张姓私募基金经理指出，经过节前一段时间的调整，市场短期风险得到释放，而外围企稳也有利于缓解资金的紧张情绪。当前A股已经处在较低的估值区域，具备一定的中长期投资价值。但市场仍需要一定的时间周期来逐步扭转，尤其是人气和投资者信心的恢复。从利害关系上看，股价反映的是对经济前景、企业盈利和国际关系等诸多因素的预判，在不确定因素仍存的背景下，短期内震荡整理可能仍会存在。

去年年末，不少个股因股价连跌而出现估值回落。截至最后一个交易日，剔除已停牌个股，沪深两市有703只个股连续下跌3日或3日以上。其中，中国平安、悦达投资连跌11日；跌幅最大的是中环装备和伟隆股份，3日跌去27%。两市破净股达422只。

“对A股来说，虽然节后从时间上开启了新的一年，但从行情上，可能还是会延续周期因素影响。”前海开源总经理杨德龙表示，建议投资者可以暂时沪市指数的跳动，转而把实现放在“好白菜”的发现上，一是发掘一些被错杀的优质白马股来寻找被低估机会；二是关注经济转型带来的新兴产业投资机会。

也有券商人士提醒，当前正处在年报周期内，元旦后一段时间也会有业绩预增等看点出现，建议投资者可根据企业“年终总结”来择优筛选。 华商报记者 李程

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