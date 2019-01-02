原标题：去年地方债发行4.17万亿元 今年新增限额提前下达

本报记者 包兴安

据《证券日报》记者统计，2018年12月份，全国发行地方政府债券638亿元，全年发行地方政府债券41652亿元。

2018年11月份，全国发行地方政府债券459亿元。1月份至11月份累计，全国发行地方政府债券41014亿元。

具体来看，2018年12月19日，发行雄安新区第1期一般债60亿元、第二期一般债90亿元、第1期专项债30亿元、第2期专项债100亿元、第3期专项债20亿元。

12月20日，发行广东省第30期专项债2亿元、第31期专项债5亿元、32期专项债78亿元。

12月24日，发行2018年新疆维吾尔自治区政府（地州市）医疗类项目收益专项债券5亿元、2018年新疆维吾尔自治区政府（ 地州市）棚户区改造专项债券（二期）15亿元；青海省第8期一般债券4.177亿元、第9期一般债94.8亿元。

12月25日，发行山东省第9期一般债1.3亿元、第11期专项债37.26亿元。

12月27日，发行天津市宁河区生态保护专项债券（二期）5亿元、天津市红桥区棚户区改造专项债券（三期）17亿元、天津市滨海新区土地储备专项债券（三期）3亿元；浙江第11期专项债18.6亿元、第12期专项债22亿元；江西省第10期一般债6.6226亿元、第12期专项债2.4亿元；青岛市第10期专项债0.2924亿元、第4期一般债0.2682亿元；广西壮族自治区第14期专项债1.5亿元、第8期一般债7.9亿元。

12月28日，发行黑龙江省第10期专项债0.043亿元、第11期一般债券10.957亿元。

值得注意的是，为了加快地方政府债券发行使用进度，保障重点项目资金需求，发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，更好发挥积极的财政政策作用，保持经济持续健康发展，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定，在2019年3月份全国人民代表大会批准当年地方政府债务限额之前，授权国务院提前下达2019年地方政府新增一般债务限额5800亿元、新增专项债务限额8100亿元，合计13900亿元；授权国务院在2019年以后年度，在当年新增地方政府债务限额的60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额（包括一般债务限额和专项债务限额）。授权期限为2019年1月1日至2022年12月31日。

财政部部长刘昆作说明时表示，待批准后，财政部将指导各地做好债券发行准备，在2019年第一季度启动发债工作。分析人士认为，这意味着2019年地方政府债务的发行将由往年的4月份启动提前至年初开始。

(责编：杨曦、仝宗莉)