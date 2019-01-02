原标题：元旦小长假期间 北京60家商企进账超30亿元

原标题：60家商企进账超30亿元

本报讯（记者 马婧）元旦小长假期间，本市消费市场繁荣活跃，粮油、蔬菜、猪肉等生活必需品货源充足，供求平稳。假期三天，市商务局重点监测的60家商业服务业企业实现零售额30.1亿元，同比增长6.3%。

新年吃新菜成为不少京城百姓过元旦的就餐选择，各老字号名店纷纷推出新菜品迎接食客，曲园酒楼推出了烧椒酱香肉、砂煲牛三件，马凯餐厅推出了香辣牛肉粒、松茸一品老鸡汤，几乎成为桌桌必点。此外，京城老字号的经典味道、地道的镇店名菜依然是最受宠的新年菜。

假日期间，峨嵋酒家、烤肉季、又一顺、马凯餐厅、砂锅居等老字号名店从上午10时就出现占位现象，就餐高峰从午餐持续至晚餐时段，翻台率在5次以上。据统计，东来顺、华天等老字号企业元旦期间营业额同比增长10%以上。

元旦假期，“2019北京跨年促销节”正如火如荼地开展，百余家线上平台、千余家线下门店同步开展大规模促销，不少门店引入AR试衣镜、刷脸支付等技术，新模式、新体验、新趋势等元素为消费者带来全新的购物体验。据统计，元旦期间，首创奥特莱斯、八达岭奥特莱斯零售额同比增长均达40%以上；翠微大厦、城乡、苏宁、华冠等零售额合计增长20%以上；菜百、集美、卜蜂莲花、西单商场、当代商城、燕莎MALL等企业零售额同比增长10%以上。

此外，各大商圈、购物中心等场所的体育健身、文化娱乐、美容美发等服务项目成为消费者节日消费的重要选择。为普及冰雪运动，促进冰雪运动发展，各商业服务业企业纷纷推出冰雪文化节、冰雪嘉年华等活动，吸引了众多消费者参与。金源购物中心、五彩城、国贸等室内冰场节日期间爆满。据高德大数据显示，元旦期间，朝阳大悦城、荟聚购物中心等11家消费场所客流量同比增长7.6%。

(责编：赵爽、仝宗莉)