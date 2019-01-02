网上贩卖大量乘客信息 技术男公司里被抓

原标题：卖乘客信息 技术男公司里被抓
本报讯（记者 叶婉）日前，网传有人利用互联网，贩卖470余万条疑似12306铁路订票网站用户数据一事引发社会关注。北京警方调查发现，男子陈某网售的信息包含60余万条用户注册信息和410余万条铁路乘客信息，前者是通过网上非法购买所得，后者是其利用上述用户注册信息，通过第三方网络订票平台非法获取。
目前，陈某因涉嫌侵犯公民个人信息罪被西城分局刑事拘留。案件正在进一步审理中。
2018年12月31日，记者从北京市公安局网络安全保卫总队（以下简称网安总队）了解到，12月28日，网安总队发现，网传有人利用互联网贩卖470余万条疑似12306铁路订票网站的用户数据。获此情况后，网安总队立刻会同西城分局成立专案组开展工作。
经查，一网络用户“deepscorpions”在网上贩卖疑似12306铁路订票网站的用户数据，包含60余万条用户注册信息和410余万条铁路乘客信息。经专案组网上侦查、溯源追踪，成功锁定犯罪嫌疑人为本市西城区某科技有限公司员工陈某（男，25岁，河北省邢台市人），后于29日在该公司所在地将其抓获归案。
经讯问，陈某供述60余万条用户注册信息，系其前期在网上非法购买所得，并非通过对12306官方网站技术入侵获取。其余410余万条铁路乘客信息，系其利用上述用户注册信息，通过第三方网络订票平台非法获取。
目前，嫌疑人陈某因涉嫌侵犯公民个人信息罪被西城分局刑事拘留。案件正在进一步审理中。
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