原标题：北京60家商业企业元旦假期热卖30亿元 同比增长6.3%

原标题：60家商业企业元旦假期热卖30亿元

本报讯（记者 李佳）2019年元旦期间，本市各级商务部门和商业服务业企业精心安排市场供应和服务保障，消费市场繁荣活跃，粮油、蔬菜、猪肉等生活必需品货源充足，供求平稳。假日三天，市商务局重点监测的60家商业服务业企业实现零售额30.1亿元，同比增长6.3%。

节日期间，由市商务局主办、9个相关委办局支持的“2019北京跨年促销节”的活动以“品质新消费，智享新生活”为主题，联合百余家线上平台、千余家线下门店参与，突出新模式、新体验、新趋势等元素，引入AR试衣镜、刷脸支付等技术，为消费者带来全新的购物体验。

由丰台区商务委主办的“2019丰台过大年”活动通过整合区内资源创造消费增长点，并依托永旺梦乐城、万达科丰广场等重点商业综合体推出“优惠名片”、“加持促销”等活动，在构建联动消费的同时，满足市民追求品质生活、消费升级的需求。

各大商圈、购物中心等场所的体育健身、文化娱乐、美容美发等服务项目成为消费者节日消费的重要选择。特别是为普及冰雪运动，促进冰雪运动发展，助力冬奥会筹办，各商业服务业企业纷纷推出冰雪文化节、冰雪嘉年华等活动，吸引了众多消费者参与。

(责编：赵爽、仝宗莉)