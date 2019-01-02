原标题：创历史最低记录 2018年北京新建住宅成交25052套

北京楼市供应继续井喷。中原地产研究中心统计数据显示：2018年内北京楼市入市的商品房住宅套数高达44841套，是最近4年的最高点，同比涨幅高达65%。

在供应量井喷的同时，成交套数2018年只有25052套，刷新年度最低记录。历史上连续2次出现年成交新建商品房住宅不足3万套的情况。对比2017年供应少，2018年供应井喷的情况下，成交量萎缩带来库存大幅度上涨。当下北京楼市商品房住宅库存已经接近7万套，也刷新最近3年的最高点。

中原地产统计显示，限竞房是2018年来北京楼市供应井喷的最主要原因：截至日前，北京入市限竞房项目38个合计入市53期，供应限竞房住宅24767套，网签数据只有4530套，占比只有18.3%。

截至日前，北京累计供应的限竞房土地合计86宗地块87个项目，合计830万平方米，北京在未来一年左右要入市的限竞房住宅土地将是550万平米左右，大约5万套限竞房。

二手房方面，北京2018年二手房全年交易在153407套，比2017年的13.6万套稍微增加。整体市场在5月前后出现一波小高峰。年末再次退烧。11月二手房住宅签约1.12万套， 12月二手房签约只有11540套,与11月的11203套基本持平。

文/北京青年报记者 朱开云

(责编：赵爽、仝宗莉)