创历史最低记录 2018年北京新建住宅成交25052套

北京楼市供应继续井喷。中原地产研究中心统计数据显示：2018年内北京楼市入市的商品房住宅套数高达44841套，是最近4年的最高点，同比涨幅高达65%。
在供应量井喷的同时，成交套数2018年只有25052套，刷新年度最低记录。历史上连续2次出现年成交新建商品房住宅不足3万套的情况。对比2017年供应少，2018年供应井喷的情况下，成交量萎缩带来库存大幅度上涨。当下北京楼市商品房住宅库存已经接近7万套，也刷新最近3年的最高点。
中原地产统计显示，限竞房是2018年来北京楼市供应井喷的最主要原因：截至日前，北京入市限竞房项目38个合计入市53期，供应限竞房住宅24767套，网签数据只有4530套，占比只有18.3%。
截至日前，北京累计供应的限竞房土地合计86宗地块87个项目，合计830万平方米，北京在未来一年左右要入市的限竞房住宅土地将是550万平米左右，大约5万套限竞房。
二手房方面，北京2018年二手房全年交易在153407套，比2017年的13.6万套稍微增加。整体市场在5月前后出现一波小高峰。年末再次退烧。11月二手房住宅签约1.12万套， 12月二手房签约只有11540套,与11月的11203套基本持平。
文/北京青年报记者 朱开云
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】