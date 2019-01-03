原标题：加大货币政策预调微调力度

2018年，我国货币政策在保持稳健中性主基调不变的情况下，创新调控方式和政策工具，加大定向调整力度，改变了上半年流动性偏紧的状态，更好地支持了实体经济。2019年，按照中央经济工作会议部署，货币政策仍然以稳健为方向，但预调微调力度可能将加大，流动性或将略偏宽松，传导机制将得到进一步疏通。

过去一年，国际经济形势复杂多变，不确定性增加。我国宏观经济稳中有变，面临着一定压力。金融市场总体平稳，但也出现了一些新情况、新问题，如：随着金融市场乱象整治活动推进，影子银行信用创造功能萎缩，社会融资规模增速明显下滑；面对这种情况，中国人民银行适时对货币政策进行预调微调，全年政策特点体现为三个关键词：

稳健。2018年全球货币政策进入关键时点，美国连续四次加息并开启“缩表”进程，我国运用货币政策和宏观审慎政策力保金融市场稳定。货币政策虽然“前紧后松”，但稳健中性的基调基本未变。下半年，央行加强对存款准备金、流动性便利和公开市场操作等不同工具的搭配使用，使市场流动性维持在合理充裕水平。

定向。2018年央行四次降低存款准备金率，均为定向降准：1月25日，针对普惠金融领域实施降准；4月25日再次降准，允许银行使用降准释放的资金偿还其中期借贷便利（MLF）；7月5日，为支持“债转股”和小微企业进行降准；10月15日，为对冲MLF和支持小微与民营企业降准。四次降准释放基础货币约为3.65万亿元，改善了流动性结构。

创新。近年来，央行创设了短期流动性调节工具（SLO）、常用借贷便利（SLF）、MLF等货币政策新工具。不久前，央行推出定向中期借贷便利（TMLF），从价格和期限两个方面加大对银行服务实体经济的支持力度。随着公开市场操作、再贷款、再贴现与上述新工具的组合与使用，央行增强了调节市场短期性流动性、缓和关键时点流动性紧张等方面的能力。

中央经济工作会议指出，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。因此，我国将“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。这一基调已连续九年维持不变。在货币政策方面，具体表述也出现新的变化，强调稳健的货币政策要“松紧适度”，流动性保持“合理充裕”；同时，进一步改善货币政策传导机制。

具体来看。首先，稳健仍然是货币政策主基调。尽管不再强调稳健“中性”，也未提及“管住货币供给总闸门”，但这并不意味着货币政策转向。中央经济工作会议继续强调，打好防范化解重大风险攻坚战。

其次，预调微调的力度将有所加大。央行行长易纲指出，我国货币政策主要任务是支持实体经济，且以内部均衡为主。在中央经济工作会议时隔四年再提“经济面临下行压力”的情况下，央行将可能综合运用各种工具，采取不同价格和期限的政策组合，加大对市场流动性的适时调控，继续实施定向降准的可能性也比较大。而美国有意放缓加息步伐，也为我国货币政策调整提供更加宽松的外部环境。

再次，重在改善货币政策传导机制。在连续多次降准和公开市场操作之后，流动性已经较为充裕。如何实现从“宽货币”向“宽信用”转变，货币政策传导是关键。因此，将进一步疏通货币政策传导机制，加大对金融机构的正向激励，使流动性能够更有效率地注入到实体企业；监管部门和金融机构要进一步创新产品和服务；要进一步完善尽职免责和容错纠错机制，打消基层机构与从业人员服务小微和民营企业的顾虑。

(责编：朱江、仝宗莉)