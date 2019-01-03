原标题：一季度地炼进口原油到货量不容乐观

据金联创船期监测数据显示，2018年12月，山东及天津港口到货地炼及其他石油公司进口原油突破1000万吨，直指1200万吨创纪录的单月高位，较2018年三季度单月600余万吨低值直接翻倍。但受年底港口卸货及清关时间影响，官方进口数字或小于此，但地炼及贸易商的山东及天津港口原油进口总量仍将创下月度新高。

据金联创地炼开工及港口库存监测数据显示，截止到2018年12月26日，山东44家地炼常减压开工率为62.88%，距去年同期70%高位相差甚远。因此，创纪录的到货量和地炼相对低迷的开工，共同导致山东沿海港口原油库存普遍高企。

此外，金联创统计数据显示，截止到2018年11月底，中国共有40家地炼斩获11744万吨进口原油使用配额，同时拿到原油非国营贸易进口允许量共计10349万吨（其中联合、万通进口允许量暂未下发）。故2018年正式进入进口原油使用配额审批收尾阶段，同时，仍有希望在未来拿到配额的炼厂所剩不多。整个2019年传统地炼新增进口配额将较为有限。

2018年较为特殊的是，受成品油消费税堵漏公告以及银行资金全面收紧等因素影响，部分地炼在资金回笼以及信贷审批上遇到一定阻碍，同时国内进口原油现货贸易较上年谨慎，配额调剂用量有所减少。三者共同导致2018年小部分地炼进口允许量不同程度剩余，进而会造成部分地炼2019年进口配额量较2018年缩减。

2018年9月底，商务部已下发2019年度原油非国营贸易进口允许量至20200万吨，同比2018年大涨41.83%。

金联创认为，2019年1月山东及周边港口进口原油实际到货清关，将受配额延迟下发及高位库存影响明显回落。2月为中国传统春节，因此2019年一季度地炼整体进口原油到货量或不容乐观。

(责编：朱江、仝宗莉)