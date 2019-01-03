原标题：经济周期接近尾声 大宗商品走势各异

多家研究机构报告显示，当前的经济周期已步入尾声，或将在2019年下半年或2020年上半年出现衰退。市场对全球经济增长放缓，世界主要经济体之间的贸易紧张局势及地缘政治等因素的担忧已表现在油价等方面。展望2019年大宗商品走势，专家及机构预测油价将持续低位震荡，贵金属中黄金将表现亮眼，而基础金属走势不容乐观。

2018年12月7日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国达成协议，决定从2019年1月1日起，在2018年10月份的产量基础上日均减产原油120万桶，初步设定期限为6个月。

然而，从会议召开前卡塔尔宣布退出欧佩克，到推迟宣布减产协议，再到整体不及预期的减产量，此次“难产”的原油减产协议似乎自诞生之初便成色不足。

美国能源咨询机构伍德麦肯齐副总裁安－路易斯·希特尔预计，2019年全球原油日均需求量预计将增长110万桶，而受美国页岩油产量持续攀升等因素驱动，仅非欧佩克产油国原油日产量预计便将增长240万桶，此次减产量尚不足以平衡国际原油供需。

美国派拉蒙期权公司总裁雷蒙德·卡尔博内接受记者采访时表示，在美国原油产量持续攀升的背景下，投资者对国际原油供需的整体预期已经发生了逆转，国际原油将供大于求的情绪主导了市场。

美国能源信息局2018年12月17日发布的报告预计，2018年12月份美国页岩油日均产量将历史上首次突破800万桶，达803.2万桶；2019年1月份，页岩油日均产量将进一步增加13.4万桶，至816.6万桶。

在此背景下，此次减产决定的“难产”过程也令市场对欧佩克及非欧佩克产油国的协同性以及其在稳定国际油价方面的积极作用产生了怀疑。

更为关键的是，因近期全球一些主要经济体经济增长呈现出放缓迹象，投资者对全球原油需求增长前景担忧情绪升温。

瑞穗首席石油分析师保罗·桑基表示，近期一些主要机构不断降低对明年全球经济增速的预期，一些国家经济衰退的风险正在上升，股市剧烈波动，如果最终这些因素共同作用导致明年全球原油需求出现下滑，那欧佩克的减产将毫无意义。

卡尔博内说，虽然近期金融市场动荡并不是2008年金融危机的重演，但美股剧烈调整引发了市场广泛的避险情绪，加剧了对石油资产的抛售。

国际能源署2018年12月发布的月度能源报告称，低油价对消费的刺激作用将抵消经济放缓对原油需求的抑制。

低油价也将对国际原油产量产生抑制作用。分析人士称，自2018年11下旬以来，美国页岩油产地实际交易价格已低于每桶45美元，美国页岩油投资已出现一定放缓迹象，如果国际油价继续下跌，将对页岩油产量产生更加明显抑制作用。

美银美林大宗商品和衍生品主管弗朗西斯科·布兰奇认为，综合考虑减产协议以及美联储放缓加息节奏或令美元走弱等因素影响，预计2019年纽约轻质原油期货、伦敦布伦特原油期货均价将分别为每桶59美元、每桶70美元。

黄金方面，分析人士认为贸易紧张局势，美元复苏、美债收益率上升、美联储加息和对人民币疲软的担忧都对金价构成负面影响。高盛在近期一份报告中说，如果美国经济如预期一般在2019年增速放缓，投资者避险情绪升温，金价将从中受益。报告还指出，美元走强的趋势正在消失，而央行持续买入黄金也将支撑金价。

基础金属方面，多数机构和分析人士认为，在美国与其主要贸易伙伴及其他新兴经济体尚有经贸摩擦的情况下，投资者保持观望持仓或者降低风险偏好在所难免，在2019年将继续使基础金属价格承压。

(责编：朱江、仝宗莉)