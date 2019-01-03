原标题：报告：扫码支付成为最常用移动支付方式

中国支付清算协会移动支付和网络支付应用工作委员会最新发布的《2018年移动支付用户调研报告》显示，移动支付应用的主要场景是生活消费和投资理财；公交地铁和医院是移动支付最需要加强应用的场景；用户最常使用的移动支付方式为扫码支付，条码支付已为大多数消费者接受，并在零售、餐饮、公共交通等场景广泛应用。

报告显示，2018年，有89.1%的用户能够接受使用条码支付，有10.9%的用户选择了不接受，与2017年的接受度持平。说明通过市场主体多年积极布局和培育，用户对条码支付方式的使用度和接受度已达到较高的水平。2018年，移动支付用户乘坐地铁时最常用的是扫二维码，占比为39.47%；其次是刷手机（NFC）支付，占比为33.37%；使用公交卡或银行卡支付的用户占比23.05%，排名第三；另有4.1%的用户选择其他方式支付。

2018年，有66.6%的用户认为市场主体需要进一步加强移动支付在公交地铁领域的应用；排名第二位的是医院，占比为64.9%；排名第三的是高速公路，占比为54.5%；排名第四的是停车场，占比为48.5%；排名第五的是水电煤气缴费，占比为45.4%；菜市场及便利店分别占比为44.5%和43.8%。

2018年，用户认为在支付过程中遇到的安全问题排名第一位是个人信息被泄露，占比为81.0%；排名第二位是手机扫描到伪假条码，占比为70.1%；排名第三位是账户资金被盗用，占比为67.5%；最后是付款码发送给他人，占比为41.2%。报告指出，这说明用户除了关注自身账户资金安全，对个人隐私信息的保护意识也在增强，需要广大市场主体在提供移动支付服务的同时，也要加强对用户敏感信息的保护，在信息采集、处理、存储、使用等环节建立起符合监管、安全完善的管理机制。

报告还显示，2018年，49.8%的用户认为移动支付会和现金共存；23.9%的用户认为移动支付会代替现金；22.0%的用户认为移动支付被现金替代的过程会逐步发生；另有4.3%的用户认为移动支付不会替代现金。有80.1%的用户每天使用移动支付，比2017年上升1.4个百分点；一周使用2至3次移动支付的用户占比为14.4%；有2.0%的用户每周使用1次移动支付；半个月使用一次移动支付的用户占比为1.4%；一个月使用1次移动支付的用户占比为1.2%；有1.0%的用户不常使用移动支付。报告称，这说明移动支付的应用场景和商业环境日益成熟，移动支付方式越来越受到用户的青睐。

(责编：朱江、仝宗莉)