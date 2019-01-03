原标题：年初释放流动性 央行定向降准范围再扩大

记者1月2日从中国人民银行网站获悉，中国人民银行决定，自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。央行表示，这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求，使更多的小微企业受益。

央行在2017年9月30日决定对普惠金融实施定向降准政策，该政策正式落地是在2018年1月。当时的政策为：对单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款增量或余额占全部贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准政策。凡前一年上述贷款余额或增量占比达到1.5%的商业银行，存款准备金率可在人民银行公布的基准档基础上下调0.5个百分点；前一年上述贷款余额或增量占比达到10%的商业银行，存款准备金率可按累进原则在第一档基础上再下调1个百分点。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示，原来90%以上的银行能达到下调0.5个百分点存款准备金率的标准，但能达到下调1.5个百分点标准的银行并不多。此次将“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”，意味着不仅有更多的银行能够获得定向降准，且将有更多银行达到下调1.5个百分点的标准，从而获得更多的流动性支持。“从释放的流动性角度来看，相当于又一次定向降准。”他说。

天风证券银行业首席分析师廖志明称，2018年四大行中只有建行享受1.5%的优惠，经过过往一年投放普惠金融贷款的努力及此次标准放松，预计剩余三大行也将达到1.5%优惠档要求；此外，部分股份行及中小行也有望达到该要求，预计释放流动性七八千亿元左右。

董希淼还表示，岁末年初推出此举，有利于保障市场流动性合理充裕，保障金融市场平稳运行，有利于商业银行在春节前后做好各项金融服务。

华创证券宏观经济研究主管张瑜表示，从范围看，此举扩大了普惠金融的政策覆盖面，是政策进一步倾斜小微企业的体现。从立意看，总量型货币政策解决结构性问题是有瓶颈的，依据中央经济工作会议的精神展望，后续政策组合主要是“总量货币政策保持流动性合理充裕”加“结构性定向支持继续发力”。

多位市场人士表示，今年央行再次降准的可能性很大。张瑜表示，1月中旬或迎降准，同时政策将发力，继续疏通信用渠道。中国民生银行首席研究员温彬认为，在2019年的每个季度都有降准一次的可能性，每次降准0.5个到1个百分点不等，全年累计降低2%到3%。交通银行金融研究中心认为，除非有严重的负面冲击，否则货币政策“大水漫灌”的可能性不大，在此情况下，预计2019年可能有2到3次降准，且定向降准的概率更大。

(责编：杨曦、仝宗莉)