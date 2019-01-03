原标题：房企融资难或引发并购重组浪潮

主持人孙华：在日前召开的全国住房城乡建设工作会议上，住建部负责人明确表示：2019年，要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。坚持因城施策、分类指导，夯实城市主体责任，加强市场监测和评价考核，切实把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处。今日本报就读者关注的话题采访专家学者给予解读。

■本报记者 杜雨萌

2018年可以说是中国房地产调控历史上政策出台最频繁的年度。据不完全统计，与房地产相关的各项调控措施已累计出台450次，同比2017年上涨75%且刷新历史记录。随着调控效果的持续现象，对于房地产企业而言，也在逐步调整自身定位。

如碧桂园方面表示，宁可发展慢一点，也要发展稳一点；中海地产方面也表示，宁可错失机会，也不投错地；再比如恒大方面表示，要从过去以规模取胜，逐步转向更加注重销售质量；此外，保利方面也在积极应对宏观调控与行业环境变化，不断微调战略方向，灵活修正经营策略，整合上下游资源优势。

“目前对于房地产开发商来说，已经呈现出一边倒的趋势，认为楼市会继续处于下行通道中，因此，战略调整势在必行。”一位来自中国指数研究院的分析师如是说。

58安居客房产研究院首席分析师张波对《证券日报》记者分析称，刚刚过去的2018年，房企在追求规模化的同时也做出了部分调整，一部分房企选择“去地产化”将主营业务向非地产领域转变；一部分房企选择“多元化”，在房地产行业的上下游寻找更多发展机遇；还有一部分房企加快在房地产领域的深入布局，通过并购做大做强。

如绿地集团宣布核心产业战略升级，通过“三大变革”推动房地产主业在未来三年实现高质量发展，重组成立大基建、商贸、酒店旅游三大产业集团，推动相关重要产业实现跨越式发展。

事实上，对于房地产开发商而言，除了要应对来自行业外部的挑战外，在融资方面的强压之下，行业内部的激烈竞争也在加剧。

张波预计，2019年房企之间的并购重组以及项目转让或更为普遍。

中国银行国际金融研究所研究员李赫在接受《证券日报》记者采访时同样认为，2019年房地产行业并购重组将会有一波不小的浪潮。数据显示，2019年至2021年是房地产债券的集中到期高峰，规模分别为6.1万亿元、5.9万亿元和3.4万亿元，叠加结构性去杠杆政策的延续，预计房企尤其是中小房企的融资难现象依旧会持续。

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