专家建议加强风险预警机制

■本报记者 杜雨萌
近期，中国石化全资子公司——中国国际石油化工联合有限公司(下称“联合石化”)由于发生原油交易巨额亏损事件，一时间吸引了各方的高度关注。针对这一问题，中国石化12月27日发布公告称，公司正在评估具体情况，目前联合石化总经理、党委书记已因工作原因停职。
《证券日报》记者根据公开信息了解到，由于预期原油价格会继续上涨，联合石化总经理在油价每桶超70美元的时候做多原油期货，以期待规避油价上涨的风险，与此同时，为了进一步节省期权费，联合石化同步卖出看跌期权。然而，从近半年国际原油价格的走势来看，其跌幅已经超过40%，使得联合石化账面亏损。
昨日，一位从事国企改革研究的资深人士在接受《证券日报》记者采访时表示，对于石油行业来说，虽然金融衍生工具的使用可以说是正常行为，但国资委此前明确规定，央企只能利用期货做套期保值类操作，而不能利用其进行投资操作。
“联合石化的亏损事件，目前监管部门已经着手进行了调查，而对于此次操作的最终定性，即定义为套期保值还是投机操作，当下尚无定论。但可以预期的是，最后一定会有一个处罚结果。”上述人士如是说。
中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，企业借助期货、期权等金融衍生品工具，出发点都是为了在全球竞争中能够确保企业生产稳定、降低运营成本。但由于金融衍生品本身就具有高风险特性，且国内在这方面起步较晚，因此，往往面临着比国际竞争者更高的风险。
“从监管角度而言，国资委必须切实履行监管职责，确保监管到位，督促企业健全金融衍生品交易风险预警机制，指导企业及时进行止损。”刘兴国指出。
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