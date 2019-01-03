东城一街道办工作人员借拆违索贿18万获刑3年2个月

原标题：借拆违索贿18万获刑3年2个月
本报讯（记者 高健）胡云原是东城区安定门街道办事处网格化服务管理分中心主任，其借拆违之机向有关单位索贿18万元。近日，北京法院审判信息网公布该案判决：胡云犯受贿罪，获刑3年2个月，并处罚金20万元。
法院审理查明，胡云于2015年至2016年间，在其主持安定门街道办事处综合执法组办公室工作期间，利用负责牵头组织、协调辖区内违法建设专项整治和拆除行动的职务便利，以借款名义，先后3次向承揽安定门街道违法建设拆除工程项目的两家公司法定代表人刘某索取钱款18万元，用于个人家庭消费等支出。胡云于去年1月17日经电话通知到案，涉案款项已退缴。
对此，胡云在开庭审理过程中无异议。但其辩护人提出，胡云家庭生活困难，本案受贿款的去向为偿还债务及家庭消费，且胡云系初犯、主观恶性不大，有自首情节，并积极退还赃款，建议法院对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
法院审理认为，胡云身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次索取他人钱财，具有其他严重情节，其行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，已构成受贿罪。并且，胡云3次向他人索贿、收受钱款共计18万元，属于刑法规定的“其他严重情节”，其索贿款无论是用于偿还债务还是家庭消费等其他用途，均不影响本案的定性。此外，胡云经电话通知自动到案后，在监察机关已掌握其犯罪线索的情况下，未能供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件；但鉴于胡云能自愿认罪，且已退缴全部受贿款项，酌予从轻处罚。最终，法院作出上述判决。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】