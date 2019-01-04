原标题：促进形成强大国内市场将发实招

按照中央经济工作会议的部署，“促进形成强大国内市场”是2019年我国七项重要工作任务之一。培育国内市场，挖掘内需潜力，也成为多个宏观经济部门2019年工作的重中之重。目前，多路推进扩内需的重点已初步划定：消费将从完善供给、改善环境和增强消费能力等方面发力，关键领域投资将聚焦新型基础设施建设、城际交通、基建补短板等。

2018年12月13日召开的中共中央政治局会议提出“促进形成强大国内市场”，随后召开的中央经济工作会议进一步明确指出，“我国市场规模位居世界前列，今后潜力更大”，“要努力满足最终需求”，“要发挥投资关键作用”。

培育国内市场，挖掘内需潜力，也成为多个宏观经济部门2019年工作的重中之重。2018年底召开的全国发展和改革工作会议从五个方面部署促进形成强大国内市场。国家发展改革委主任何立峰说，要加强重大技术装备补短板，这是一个增长速度很快的庞大国内市场；要加快传统产业改造提升，这是一个潜力巨大的国内市场；要着力培育壮大新动能，这是一个成长性很好的国内市场；要聚焦关键领域促进有效投资，这是一个关联性大、拉动带动力强的国内市场；要加快提供更高质量更高水平的供给，积极拓展消费新增长点，这是一个前景十分广阔的国内市场。

不仅是发改委，包括财政部、商务部、工信部、交通运输部等均在2018年终召开的工作会议上对释放内需潜力做出部署。业内指出，目前来看，多路推进扩内需的“施工图”已初步显现，提振投资、消费即将迎来新的一揽子政策利好。

具体来看，消费方面，让老百姓能消费、愿消费、敢消费，成为重要的发力点。包括个税专项附加扣除全面落地等，让老百姓的钱包更鼓，消费能力更强。多个部门还在合力推动优化供给和消费环境，形成新的消费增长点。

例如，发改委提出，加强消费领域基础设施建设，鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态，进一步放宽服务消费领域市场准入。商务部提出推动新建和改造一批便民中心，推进步行街升级改造，推进重要产品信息化追溯体系建设。工信部提出持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机等产品创新等。

作为稳增长的重要抓手，投资依然是2019年的重要命题。城际交通、物流、市政基础设施等投资，农村基础设施和公共服务设施建设等都将成为2019年的投资重点。此外，以新技术、新科技为主要方向的新型基础设施以及以先进制造为主的工业领域投资将会成为2019年固定资产投资的新增长点。制造业技术改造和设备更新、5G商用、人工智能、工业互联网、物联网等都将成为新兴投资的重点。

具体举措方面，包括实施一批制造业技术改造和转型升级重大工程，促进传统产业向数字化、网络化、智能化升级。加快建设一批国家产业创新中心。制定基础设施高质量发展的总体战略等一揽子举措也在酝酿中。

事实上，一些项目已开始密集批复。发改委近期密集批复了新建西安至延安铁路、广西北部湾经济区城际铁路建设规划等投资项目，项目总投资已达近8000亿元。据不完全统计，12月份仅批准的各项轨道交通项目总投资额就超过了6000亿元。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青认为，整体而言，促进形成强大国内市场，其任务和举措是多维的，点、线、面相互构成一个政策体系。这些政策和举措的全面落实，无疑将对稳定和扩大消费发挥至关重要的作用。在他看来，最为关键的还是要加快建设统一开放、竞争有序的市场体系，形成国内市场发展的良好生态和基础制度，以此作为促进形成强大国内市场的“牛鼻子”。

“强大的国内市场不仅是消费市场规模的扩大，更是生产供给与消费需求更好地匹配，投资方向与消费升级方向更好地契合。”商务部研究院流通与消费研究所副主任关利欣告诉《经济参考报》记者。在她看来，为进一步激发消费潜力，应进一步完善国民收入初次分配和再分配机制，提高初次分配中劳动报酬占比，进一步提高政府民生性消费支出占比，从而增强居民消费能力。

盘古智库学术委员、中国黄金集团首席经济学家万喆对《经济参考报》记者表示，“促进形成强大国内市场”与之前扩大内需等政策一脉相承，之所以此时强调建设国内市场，既是长期经济结构转型的必然，也是短期应对外部不确定性的需要。国内市场潜力巨大，如果能够进一步激发国内需求，推进建设更加强大、更加完善、更加成熟的国内市场，无疑会更有利于增强我国经济的内生动力。

(责编：朱江、仝宗莉)