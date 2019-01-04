原标题：定向调控将加码 2019社融有望反弹

《经济参考报》记者综合多家研究机构预测数据以及专家观点获悉，2018年12月新增贷款大概率将出现季节性回落，预计新增信贷区间为7000亿至8500亿元。同时，市场普遍预计2018年全年新增贷款规模或达16万亿元，超过2017年全年。

业内人士预计，2019年，货币政策将注重引导金融机构加大对实体经济尤其是小微和民营企业的支持力度，人民币信贷、社融和M2增速有望反弹。为解决社融增速内生动力匮乏问题，2019年降准仍然可期，全年可能进行3至4次降准。

2018年社融增速不及预期

尽管2018年11月新增人民币贷款有所回暖，达到1.25万亿元人民币，但多数受访专家认为，2018年12月新增贷款大概率将出现季节性回落，预计新增信贷区间为7000亿至8500亿元。

华泰证券首席宏观研究员李超及招商证券研发中心联席首席宏观分析师罗云峰均预计2018年12月新增信贷为7000亿元，国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春预计这一数据为7500亿元，中金公司首席经济学家梁红认为约为8000亿元，中国民生银行首席研究员温彬和中国银行国际金融研究所研究员范若滢均预计为8500亿元左右。

业内人士预计2018年12月社会融资增量也难以反弹，温彬、梁红及花长春预计社融增量为1.1万亿元，李超和兴业银行首席经济学家鲁政委预计为1.3万亿元。

“预计2018年12月金融数据出现明显好转的可能性不大。一是在资管新规等政策下，短期表外融资仍将持续萎缩；二是经济下行压力加大，实体融资需求依然较弱；三是银行风险偏好仍在低位。”范若滢表示。

从2018年全年来看，1至11月新增信贷总计15.09万亿元人民币。业内人士预计，2018年全年新增人民币贷款约为15.7万亿至16万亿元人民币，较2017年全年有所增加。不过，在金融去杠杆的背景下，银行表外融资受到冲击，2018年整体社融和M2增速均出现下滑，表外社融还一度进入负增长。李超对《经济参考报》记者表示，目前来看，M2增速仍然低于GDP和CPI两者增速之和，这在我国货币政策历史上是首次出现。

罗云峰表示，尽管金融数据一般，但中国经济增速仍然较为稳定，2018年前三个季度新增城镇就业人口超过了1000万的目标，通胀压力明显回落，GDP平减指数从2017年一季度的4.6%下降至2018年四季度的2.0%左右，“从实际结果上看，上述金融数据基本符合政策调控目标的预期”。

温彬也表示，2018年M2、社融增速均降至个位数，主要是金融去杠杆背景下，表外融资持续回表、非标转标、同业业务收缩等因素造成的，但银行信贷继续保持平稳较快增长，随着金融系统性风险降低以及逐步改善货币政策传导机制，金融对实体经济支持力度正在不断增强。

加码定向调控力度引导信贷

日前举行的中国人民银行货币政策委员会2018年第四季度例会指出，稳健的货币政策要更加注重松紧适度，保持流动性合理充裕，保持货币信贷及社会融资规模合理增长。继续深化金融体制改革，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，进一步疏通货币政策传导渠道。会议还指出，按照深化供给侧结构性改革的要求，优化融资结构和信贷结构，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，综合施策提升金融服务实体经济能力，推动稳健货币政策、增强微观主体活力和发挥资本市场功能之间形成三角良性循环，促进国民经济整体良性循环。

业内人士分析称，2019年货币政策结构性特征将更为明显，会更加注重引导金融机构加大对实体经济尤其是小微和民营企业的支持力度。招商银行首席经济学家丁安华在接受《经济参考报》记者采访时表示，在当前总量性和结构性问题相互交织的情况下，央行可能会更加偏好于发挥结构性政策的定向引导激励作用，比如民营企业债务融资支持工具以及近期推出的定向中期借贷便利（TMLF），都属于结构性政策的创新。

市场人士预期，央行通过定向降准、MLF置换式降准等方式释放低成本长期资金的次数将有所增加。李超认为，2019年央行货币政策大概率会选择降准来解决社融增速内生动力匮乏的问题，全年可能会有3至4次降准。

不过，大部分人士对降息持谨慎态度。丁安华表示，央行可能保持存贷款基准利率不变，并通过调整MLF利率和公开市场操作利率的方式引导市场利率和贷款利率下行。在当前无风险利率与市场利率分化较为严重的情况下，降低基准利率的效果可能比较有限。

2019年信贷投放增速有望提高

业内人士表示，随着货币政策和其他宏观调控政策持续发力，政策效果将逐步显现，预计2019年信贷增速将高于2018年，社融和M2增速也将回升。

温彬预计，2019年人民币贷款增速将略高于2018年，在12%至14%区间。“从供给角度看，当前我国经济面临较大的下行压力，国际上不确定因素增多，内外部风险不容忽视。为保持经济在合理区间运行，提供合理充裕的流动性十分必要。从需求角度看，我国企业仍然面临较为严峻的发展环境，2018年11月工业企业利润创下2016年以来的新低，为保证持续经营与债务链条延续，企业融资需求相对旺盛，尤其是对小微企业和民营企业而言，信贷支持尤为重要。”他表示。

李超表示，在央行稳增长为主的最终目标背景下，M2增速和社融增速2019年迎来反弹的概率较高，预测2019年M2增速反弹至9%左右，社融增速反弹至11%左右，其中，人民币信贷增速反弹至14.5%左右。

从2019年信贷投放领域看，李超认为，信贷投放将着重在民营及小微企业、平台公司。一方面，近期多项政策指向支持民营及小微企业发展，政策强调着力解决中小企业融资难、融资贵问题。另一方面，此前国务院常务会议要求“引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求”，未来信贷向平台公司的投放可能有所放量。

(责编：朱江、仝宗莉)