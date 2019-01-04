原标题：不能坐视抢票软件变相“抢钱”

随着2019年春运火车票开售，一年一度的抢票季拉开序幕，第三方抢票软件开始施展拳脚。据媒体报道，不少抢票软件都提供了诸如VIP加速包、好友助力等抢票服务，号称能够优先出票。这种分为快速、急速、VIP等多个级别的加速包，也带有付费内容，付费越多抢票成功率越高。

网民指出，这些第三方购票平台推出的“抢票加速包”，在原票价基础上加价转手倒卖，无异于黄牛倒票，扰乱了正常的市场交易秩序，损害了正常购票旅客的合法权益。治理抢票乱象，净化售票秩序，已成为当务之急。

网民“徐向荣”表示，表面上看，抢票软件是有偿抢票服务，但事实上，抢票软件之所以能抢到车票，根本原因在于其通过技术优势强行反复插队。抢票软件频繁出击，制造了网络订票的不公平，导致众多普通旅客根本买不到票，称其为“网络黄牛”并不为过。

抢票加速包还存在一个被网民诟病的问题，就是隐蔽收费，一些原本票源充足的车次也会被收取加速包。网民“杨牛牛”说，有些票量非常充足的情况下，在结账的时候第三方软件也会默认勾选20元的加速包，非常隐蔽，一不注意就会被“套路”付费。

网民“排骨”指出，有些“刷票神器”的免费服务只是为了“钓”用户的账号信息。

网民“陶杨”认为，抢票软件扰乱了铁路客票管理秩序，容易侵害购票者合法权益，需要对其进行综合治理。司法机关应当顺应技术发展的新形势，对“倒卖”行为进行明确的界定和解释，在技术的合理使用与恶意滥用之间做出界定，强化对利用抢票软件倒卖车票行为的监管。

（记者 李奕蕾 整理）

(责编：朱江、仝宗莉)