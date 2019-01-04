原标题：今年新增再贷款再贴现额度或至5000亿元

去年，央行共三次增加再贷款和再贴现额度，累计达到4000亿元，用以支持中小金融机构扩大对小微企业、民营企业的贷款规模。盘古智库高级研究员吴琦在接受记者采访时表示，预计今年央行再贷款和再贴现的频率和额度都将超过去年，频率或达到4次至5次，额度在5000亿元左右。同时，今年央行再贷款和再贴现的应用领域将集中在小微企业、“三农”和绿色经济等。

中信证券固定收益首席分析师明明昨日对记者表示，央行增加再贷款和再贴现额度，是支持实体经济的一个重要渠道。央行通过运用再贷款和再贴现提供部分初始资金，由专业机构进行市场化运作，出售信用风险缓释工具、担保增信等多种方式，重点解决民营企业和私人企业的融资问题，可以有效发挥支持小微企业信用创造的功能。

然而要注意的是，再贷款和再贴现政策与MLF(中期借贷便利)、SLF(常备贷款便利)以及公开市场操作等有所不同。

明明指出，MLF、SLF以及公开市场操作均属于抵押融资，而再贷款和再贴现政策属于无抵押融资，相当于央行直接投放流动性，由此可以看出，再贷款和再贴现政策对于支持实体经济的力度更强。因此，在今年我国经济仍面临一定下行压力的背景下，继续增加再贷款和再贴现政策用来支持实体经济发展，是十分有必要的。

“为兼顾宏观经济内外部平衡，预计2019年货币政策将‘宽松有度’，而类似再贷款和再贴现等政策工具能够发挥定向调控、精准滴灌功能，从而避免出现‘大水漫灌’局面。”东方金诚首席宏观分析师王青昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。

稍早前，央行有关负责人表示，中国人民银行将根据前期再贷款和再贴现额度使用情况，继续加大再贷款和再贴现工具的支持力度，支持资本充足率达标、符合宏观审慎要求、监管合规的中小金融机构扩大对小微、民营企业的信贷投放。

谈及央行增加再贷款再贴现额度对市场的影响，吴琦认为，主要表现在两个方面：一是作为数量型货币工具，通过增加货币供应量和降低市场利率，可以引导银行加大企业信贷投放，降低企业融资成本；二是作为市场预期引导工具，可以合理引导市场预期，放大政策效果。

(责编：杨曦、仝宗莉)