原标题：“以点带面” 推动区域经济协调发展

日前参加在京举行的2018-2019中国经济年会的嘉宾们认为，推动区域经济协调发展，既要发挥各地区的比较优势，形成各具特色的区域经济协调发展格局，也要重视增强中心城市的辐射带动能力，“以点带面”形成高质量发展的重要助推力。

“推动区域经济协调发展要增强中心城市的辐射带动能力，形成高质量发展的重要助推力，也可以说要形成高质量发展的发动机和助推器。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀说。

韩文秀还表示，促进区域经济协调发展，要统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展。同时，要打造高质量发展的新动力。当前京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区发展呈现出许多新特点，规模经济效应开始显现，基础设施密度和网络化程度全面提升，创新要素快速集聚，新的主导产业快速发展，要推动这些地区成为引领高质量发展的重要动力源。

多位专家表示，推动区域经济发展，需要“以点带面”把握重点城市的带动引领作用。

“这几年河南走在中部地区发展前列，其中郑州航空港的建设和发展对于河南经济社会的发展起了巨大的带动作用。”中国国际经济交流中心副理事长郑新立表示，武汉、长沙、合肥、太原、南昌等中部城市都可以借鉴郑州经验，依托中心城市发展通用航空及跨境电商等。

国家发展和改革委员会原副秘书长范恒山表示，推动新旧动能转换需要找到合适的路径，使得新产业和新动能并跑、领跑，如贵州大数据产业已取得较好成效。

“贵州等地的实践显示，通过合作转移嫁接集聚创新形式，超越传统产业技术，重构现代化的经济体系，新产业、新动能能够跟发达地区并跑，甚至超越发达地区实现领跑。”范恒山说。

辽宁省副省长李金科表示，辽宁通过落实推进五大区域发展战略，大力发展以大连为龙头的沿海经济带和以沈阳为中心的新型工业化转型示范区建设。

“其中，大连是我们最早开放的沿海城市，通过这个沿海经济带的谋划，希望能够实现对辽宁的统筹带动。”李金科表示，辽宁还依托沈阳经济区努力将以沈阳为中心的五个城市打造成新型工业化转型示范区。

“我们希望以沈阳和抚顺两个城市为主体，打造沈抚改革创新示范区。沈阳和抚顺合计有一千万人口，打造这么一个创新示范区，希望能吸引新产业、新业态集聚，形成辽宁新的增长极。”李金科说。

(责编：朱江、仝宗莉)