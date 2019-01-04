原标题：北京二手房价连降4个月 年末成交量回升

随着年末需求的逐步释放以及近期政策松动的预期蔓延，北京二手房市场低位回升，但受到新房供应放量及相关政策影响，市场回升幅度不及去年同期。

据贝壳研究院提供的数据显示，12月份北京二手房市场实时成交量环比增加24.7%，同比增加6.8%。年末成交的增长叠加新增房源的下滑，市场可售房源量继续减少，去化周期缩短至13.1个月。2018年末两月月均成交比前10个月月均成交下滑24%，而2017年同期下滑8.9%，2018年年末二手房市场回升幅度较小。

而在价格方面，12月份北京二手房成交均价58571元/平，环比下跌1.4%，同比持平，较同年8月份高点下跌7.4%，较2017年3月份历史峰值下跌13.2%。

“均价下跌带来的需求补位，是年末市场回升的重要原因，尤其是对价格更敏感的刚需群体。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐对《证券日报》分析称，2019年调控政策不会发生大的转变，但购房环境将相对改善，考虑到对二手房有分流影响的限竞房供应继续放量，2019年二手房市场将呈现交易量小幅回升、价格稳定态势。（本报记者 杜雨萌）

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