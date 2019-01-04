原标题：西安推进新建住宅全装修 2021年后毛坯房将消亡

2018年12月28日，西安市政府发布了《西安市推进新建住宅全装修工作实施意见》（以下简称《意见》）。

《意见》要求，自2019年1月1日起，在全市行政区域内新建住宅推行全装修成品交房，实现住宅装修与土建安装一体化设计，促进个性化装修和产业化装修相统一。

◆政策出台

2021年后西安市达到100%全装修建设

《意见》规定，从2019年1月1日起，西安市行政区域内（含西咸新区，不含蓝田县、周至县）新出让或划拨土地上，除拆迁安置房以外的住宅建设项目实行全装修；蓝田县、周至县根据实际确定实施全装修的新建住宅项目范围，但全装修总施行比例不低于新建设住宅总面积的50%，此后逐年递增，2021年后达到100%全装修建设。2019年1月1日前已获得住宅用地的建设项目，可延用原审批规定的建设方式开发，鼓励开发建设单位对住宅建设项目按全装修标准进行统一的装饰装修。

未来，在绿色环保化、住宅产业化的推动下，“毛坯房”将逐步退出房地产的历史舞台。

◆政策解读

全装修要求房屋交钥匙前所有基础装修必须到位

什么是全装修？全装修跟精装修一样吗？

“全装修”指房屋交钥匙前，套内必须达到所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，设备管线及开关插座安装完成，厨房和卫生间的基本设备安装完成。全装修并不是简单的毛坯房加装修，按建设部规定，住宅装修设计应该在住宅主体施工动工前进行。也就是说，住宅装修与土建安装必须进行一体化设计。

简单来讲，全装修是指住房所有的基础装修。精装修是在全装修的基础上档次进一步提升，相对全装修更精致一些。全装修不一定是精装修，精装修一定是全装修。

◆政策影响

家装行业&建材行业影响颇大

随着全装房推进，毛坯房将会逐渐淡出人们的视线。但不少人将此政策直接解读为“毛坯房马上消失、正式退出历史舞台”，忽略了政策推行所需的时间。事实上，今后一段时间内还会有一定的毛坯房市场。

但即便如此，全装修政策的影响还是不可小觑的。

对家装行业影响：一直以来，毛坯房装修都是装修公司最大的业务来源，失去这块市场后，家装公司该何去何从？

对建材商影响：建材零售商也会面临巨大压力。届时，地产开发商将直接与厂家合作，零售商生存越来越艰难。

对消费者影响：那种为了装修东奔西跑、费心费力，入住后忍受邻居“装修交响曲”的生活也将成为历史，节省了装修成本。

但消费者欣喜之余还有一些担忧。网友“乌托邦的渔人”表示，担心装修质量跟不上房子的品质；网友“岳”对装修质保时间提出自己的疑虑：房子建材出现问题该找谁负责？网友“相逢”表示，担心全装修房子千篇一律，所有的房子都一样，即使走错了也不知道……

据了解，家装市场需求年龄段大部分集中于30岁左右，该年龄段人群更愿意购买全装房。他们对家装产品个性化要求比较高，但家装宅配产品没有过多时间去市场精挑细选，因此，未来设计、软装以及个性化定制将会是有一个流行趋势。

毛坯房还能再“吃”2-3年

家装建材行业未来要向“高级”转型

这些毛坯房的库存量能让家装企业以及建材零售上维持几年正常运营？未来将如何转型？华商报记者采访了一些业内资深人士。他们表示，目前西安毛坯房的库存量可以让家装公司以及建材零售商维持正常运营2-3年时间没有问题，但家装公司以及建材零售商不能坐等全装修到来，这两年要逐步转型。

◆装修公司未来方向

全面提升综合实力、专业设计、品质服务

全装修政策出台，未来家装企业的客源也将呈现断崖式下滑，这对家装企业而言绝对是巨大的挑战。大势之下，家装行业或将面临优胜劣汰重新洗牌。

龙发装饰总经理李驰表示，自2016年全国精装修发展势头已经显现，到2018年上半年全国出台全装修政策的省市多达19个。全装修是基础施工，比精装修档次稍微低一些，未来装修公司可以在提升家居品质上发力。

峰光无限装饰总经理由峰介绍，传统家装公司以设计+施工为主，未来这种模式会发生变化，未来业务将向局部改造+材料供应+家具+软体配套上调整，未来甚至可能没有家装公司之说，也许会被定义为“大家居”范畴，将软装、定制、高端设计整合为一体。

城市人家装饰总经理刘军表示，全装修政策出台，家装行业或将面临优胜劣汰重新洗牌，而能否抓住这个机会，将成为家装公司发展的关键转折点。

至于装修公司未来发展方向，他们纷纷表示，未来装修公司会向5个方向走：1、与房地产开发商合作，通过行业内竞标为房屋做配套装修，顺应全装潮流；2、转型二手房市场，未来二手房将有巨大的市场空间；3、为高档住宅、别墅区做定制装修；4、主做设计，转型软装设计公司；5、品质和意识跟不上，退出市场。

◆建材零售商未来出路

向材料服务商转变或走个性化定制道路

除了家装公司，全装修政策冲击较大的还有基础建材零售商。如果以后瓷砖、木地板、橱柜、木门等开发商都跟厂家直接沟通配套好了，零售企业该如何生存？

中尊建材总经理董维表示，全装修时代来临，区域经销商也不会取代。成立专业售后服务团队将是全装修时代经销商的一个转型契机。虽然全装修房开发商可能直接与厂家合作，经销商销售作用会越来越小。但房地产是地域性产业，厂家不可能做到直接经销。建材销售之后，还要涉及后续服务，这些也基本是由本地经销商来提供的，所以经销商仍有存在价值。经销商未来可能会向服务商转变，专门处理售中、售后问题。

宾图木门整木定制总经理艾鹏表示，全装修之前多地已落实，建材企业早已意识到转型势在必行。现在不少建材企业已向全屋定制、个性化定制转变。全装房的标准化模式无法满足人们个性化需求，企业可着力于个性化定制。

得宝·迪赞尼总经理胡江冰表示，全装修对小品牌来说更多的是恐慌。全装修后消费者可以自己做主的地方相对变少了，人们会更注重产品品质，这对大牌建材厂家来说是机遇，市场会越做越大，需要本地经销商配合的地方也会越来越多。小品牌机会则会越来越少，一些品质不高的企业可能会退出市场。 本组稿件由华商报记者 千朋茹 采写

(责编：仝宗莉、赵爽)