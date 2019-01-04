原标题：火锅店服务员只招985，这种炒作有点low

“高学历=高技能人才”的学历人才观，本就是十分粗陋的人才观；以这个来炒作，愈显其low。

近日，一则招聘信息“火了”。招工10人、20岁-30岁、年薪20万+、985院校毕业——你以为这是互联网公司在招人？错，这其实是某火锅店在招服务员，从“拖地、端盘子做起”的名副其实的服务员。

火锅店负责人丁先生表示，信息是真的，“我们发布这个信息是为了吸引更多的人才到我们这个地方，有更长远的发展。”引发质疑后，1月2日，该火锅店再次回应称：“职业不分高低贵贱，每个人和机构都有追求梦想的权利，我们希望找到能共同成长的人才。”

火锅店的再次回应与985院校毕业学历要求，自相矛盾。既然“每个人和机构都有追求梦想的权利”，那么为何要设定招聘人才的学历要求？无怪乎，有很多网友质疑这是火锅店在炒作。

炒作学历要求，是近年来一些企业招聘的手段。但拿招聘人才的学历要求来进行炒作，其实是很low的炒作，折射出企业管理者狭隘的学历人才观，这并不利于树立企业的形象，也无助于推进社会转变人才观念。

或许有人说，火锅店开出20万的高薪招985院校毕业生是企业的自主权利和市场行为，凭什么就不可以？为何其他企业明确要求招985、211毕业生就正常呢？必须澄清的是，若其他企业明确提出要985、211毕业生，也是涉嫌学历歧视的行为。学历歧视难言妥当，这不因国企民企而别，也不能简单地用经济学层面的“节省筛选成本”去洗白。

试问，一个中职或高职毕业的学生，如果有胜任在火锅店工作的能力，为何就不可以拿到20万高薪呢？说“服务员为什么就不能是名校毕业生？”的，也混淆了企业招聘设置学历门槛跟高学历人才自主择业的区别。

本质上，我国社会的“学历情结”，是各种力量综合作用的结果，包括社会用人单位不科学的人力资源管理和评价体系，不断刺激“学历需求”。像这次火锅店提出的985学历要求，就成为宣扬“学历至上”的又一例证：没有高学历，今后火锅店的管理工作也找不到。

这也会引导社会追逐学历，而不重视技能。我国社会技能人才培养水平低、待遇低等问题，已形成恶性循环。

“高学历=高技能人才”的学历人才观，本就是十分粗陋的人才观；以这个来炒作，愈显其low。招985毕业的服务员，表面上是重视人才，深究下去则暗含着一种戏弄（无论对技能人才还是学历人才），不仅社会导向不好，对公司发展也未必有益，还是早点歇了吧。

(责编：朱江、仝宗莉)