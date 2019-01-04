原标题：北京保障房去年新开工5.45万套 分配公租房3.23万套

原标题：保障房：去年新开工5.45万套

2018年，北京市保障房建设分配实事任务全面完成。北京青年报记者昨日从市住建委获悉，2018年，北京保障房新开工5.45万套。分配公租房3.23万套（户），其中实物房源2.66万套，新增发放市场租房补贴0.57万户。

按照总体规划要求，北京将进一步加大租赁住房供应，5年计划建设租赁住房50万套，并主要通过集体建设用地安排，持续推进住房市场供给侧结构性改革，加快建立租购并举的住房制度体系。2017年，北京共确定了39个集体土地租赁住房项目，建设用地面积203.9公顷。

为加快推进集体土地租赁房建设，市住建委等相关部门进一步创新手续审批方式，项目全部纳入绿色通道，明确设计标准，统筹分配对象，鼓励专业化运营。截至目前，已有丰台区成寿寺、石景山区古城、八宝山、五里坨、海淀区东升乡、通州区大稿村等9个集体土地租赁住房项目实现开工，可提供房源约7600套。

为促进职住平衡，北京继续强化以区为主的配租方式，公租房由各区组织面向本区户籍和在本区工作的家庭配租，因区施策，制定符合各区发展定位的分配办法。

在“三城一区”及产业园区周边以满足就业人口需求为主，在核心区实现与疏解、拆违和直管公房腾退相结合，实现一房多用。同时，结合城市战略功能定位，加强公租房精准分配，面向城市运行和服务保障人员、高校青年教师等进行了专项配租。

多渠道满足新市民住房需求，北京将符合一定条件的新就业无房职工和在京稳定就业的外来务工人员纳入保障范围。2018年通过园区人才配租、社会单位集体租赁和“新北京人”专项配租等各种渠道，为非京籍家庭配租公租房2100套，已累计配租1.5万套。

关于老楼加装电梯，2018年，北京市计划开工400部以上，完成200部以上。截至去年12月底，全年开工总计990部，其中已完成加装378部，圆满完成民生实事任务。在加装电梯工作推进过程中，各区各有关单位积极探索，引进社会资本参与。下一步，市住建委将完善政策措施，尽快制定出台全市指导性政策，编制《既有住宅增设电梯技术导则和指导设计图集》，规范指导本市老楼加装电梯工作。

文/本报记者 李天际

(责编：赵爽、仝宗莉)