原标题：外汇局研究部署五大工作任务 推进外汇领域改革开放

日前，全国外汇管理工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，回顾外汇领域改革开放40年历程，总结2018年外汇管理工作，深入分析当前外汇形势，研究部署下一阶段外汇管理工作任务。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜作工作报告。

会议部署了2019年外汇管理重点工作。一是推进全面从严治党向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党中央对金融外汇工作的集中统一领导，进一步加大监督执纪力度，坚决贯彻中央八项规定精神、驰而不息纠正“四风”，打造忠诚干净担当的高素质专业化外汇管理队伍。二是推进外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目开放，进一步完善合格境外机构投资者制度，研究准入前??民待遇加负面清单管理制度下的外商投资企业外汇管理框架。扩大外汇市场双向开放，进一步丰富交易工具，增加交易主体，建设开放的、有竞争力的外汇市场。三是深化外汇管理“放管服”改革。优化外汇管理服务，促进更高水平的贸易投资自由化便利化，进一步支持自贸试验区、粤港澳大湾区和海南全面深化改革，营造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境。四是健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架。市场化逆周期调节外汇市场波动，保持外汇微观监管跨周期的稳定性、一致性和可预期性，严厉打击外汇违法违规活动，推进“数字外管”和“安全外管”建设，维护外汇市场良性秩序。五是完善外汇储备经营管理。深入推进运营能力建设，积极服务“一带一路”建设和国家战略，保障外汇储备安全、流动和保值增值。

(责编：杨曦、曹昆)