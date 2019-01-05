外汇局研究部署五大工作任务 推进外汇领域改革开放

日前，全国外汇管理工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，回顾外汇领域改革开放40年历程，总结2018年外汇管理工作，深入分析当前外汇形势，研究部署下一阶段外汇管理工作任务。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜作工作报告。
会议部署了2019年外汇管理重点工作。一是推进全面从严治党向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党中央对金融外汇工作的集中统一领导，进一步加大监督执纪力度，坚决贯彻中央八项规定精神、驰而不息纠正“四风”，打造忠诚干净担当的高素质专业化外汇管理队伍。二是推进外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目开放，进一步完善合格境外机构投资者制度，研究准入前??民待遇加负面清单管理制度下的外商投资企业外汇管理框架。扩大外汇市场双向开放，进一步丰富交易工具，增加交易主体，建设开放的、有竞争力的外汇市场。三是深化外汇管理“放管服”改革。优化外汇管理服务，促进更高水平的贸易投资自由化便利化，进一步支持自贸试验区、粤港澳大湾区和海南全面深化改革，营造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境。四是健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架。市场化逆周期调节外汇市场波动，保持外汇微观监管跨周期的稳定性、一致性和可预期性，严厉打击外汇违法违规活动，推进“数字外管”和“安全外管”建设，维护外汇市场良性秩序。五是完善外汇储备经营管理。深入推进运营能力建设，积极服务“一带一路”建设和国家战略，保障外汇储备安全、流动和保值增值。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】