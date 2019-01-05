原标题：良好就业数据、美联储利好消息推动美股反弹

中新社纽约1月4日电 新年后的美股走势犹如“过山车”。当地时间1月4日，在经历前一天大跌后，美国股市在良好就业数据和美联储利好消息的双重刺激下强势反弹，道琼斯工业指数全天大涨740多点。

当天，道指收于23433.16点，涨幅为3.29%；标准普尔500指数收于2531.94点，涨3.43%；纳斯达克综合指数收于6738.86点，涨4.26%。1月3日，由于美国供应管理协会发布的制造业指数不及预期，以及苹果公司下调预期营收等因素，三大股指大幅收跌，道指下挫660点。

分析认为，当天发布的美国非农就业数据良好，美联储主席鲍威尔暗示可能暂缓加息，这两大利好因素推高了股市。当天美国劳工部发布数据，美国2018年12月非农部门新增31.2万个就业岗位，创下2018年3月以来的纪录；平均时薪环比增长0.4%，同比增长3.2%；由于进入就业市场的劳动力增加，失业率从2018年11月的3.7%升至3.9%。《华尔街日报》此前曾对经济学家进行问卷调查，结果预计12月美国新增就业岗位17.6万个，平均时薪环比增长0.3，失业率降至3.6%。

美联储2018年四次加息，并曾透露2019年或加息两次，市场担忧加息或影响美国经济增速。美国总统特朗普也多次抨击美联储的加息政策。鲍威尔4日表示，美国经济形势仍然健康，但美联储会密切关注国内外增长状况。如果有必要的话，美联储会对货币政策作出“重大调整”。但他同时强调，美联储制定政策时不会受政治方面的影响。

《纽约时报》认为，鲍威尔此番表态意在安抚恐慌的市场情绪。但鉴于特朗普此前对美联储及鲍威尔本人三番五次的批评，鲍威尔也必须向外界表明美联储坚持不受白宫影响的“独立地位”。

2018年12月以来，美股走势震荡，经历多次大辐下跌及反弹。分析人士认为，市场对美国及全球经济增长前景的担忧是造成这种情况的主要原因。

“劳工部的数据并不支持美国2019年会出现经济衰退的看法。”《华尔街日报》援引富国银行财富和投资管理部首席投资官达雷尔·克朗克的话称，今年美国经济确实很难延续2018年的高速增长，但很多投资者对形势的判断也有些过度悲观。(完)

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