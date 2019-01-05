中国央行降准 2019年开年民营小微企业收“红包”

中新社北京1月4日电 (夏宾)2019年第一周，中国民营企业、小微企业等实体经济便收到了新年“红包”。

当天下午，中国央行宣布决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，并分两次降准到位。此次降准及相关操作净释放约8000亿元(人民币，下同)长期增量资金，可有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源。

就在两天前，央行已对小微企业融资需求拿出政策“红包”。1月2日晚间，央行决定自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。

中国民生银行首席研究员温彬对中新社记者表示，进入2019年，无论是普惠贷款认定标准放宽还是降低存款准备金率，都延续了官方过去一年对小微企业、民营企业不断加大的支持力度，加上此前先后四次的定向降准，融资难、融资贵的问题得到了一定程度的缓解。

2018年中央经济工作会议在探讨解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题时提到，要改善货币政策传导机制，这意味着光有源头活水不行，还要有畅通沟渠。

温彬认为，作为总量政策工具的法定存款准备金率要发挥好结构性作用，通过定向降准，进一步引导金融机构持续加大对小微企业、民营企业的支持力度，同时要完善相应的政策，包括进一步优化MPA(宏观审慎评估体系)考核、制定授信尽职免责细则等。

2019年开年降准是否代表着中国货币政策转向宽松？“此次降准仍属于定向调控，并非大水漫灌，稳健的货币政策取向没有改变。”中国央行有关负责人4日强调。

中金所研究院首席经济学家赵庆明称，分两次实施降准的操作出乎意料，方式很新颖，节奏上更符合季节性的资金需求，因为越是临近春节，现金资金需求量越大，银行的头寸会较为紧张，“分两次实施降准也意在向市场表明不是大水漫灌”。

谈及季节性因素，中信证券分析师明明认为，2019年春节前流动性环境面临资金到期压力大、财政存款不确定性强、现金需求量明显增大、同业存单于中下旬集中到期等主要因素的影响，流动性面临波动并需要央行对冲操作。

他进一步表示，1月份央行降准已落地，TMLF(定向中期借贷便利)或也将开启操作，两者将进行中长期流动性投放，搭配短期跨节流动性投放，营造较平稳的资金利率。

展望未来，兴业银行首席经济学家鲁政委认为，为支持小微企业融资，再贷款额度和适用范围可能进一步扩大，小微企业授信尽职免责意见也有望推出，进一步激励商业银行一线人员服务小微企业。同时，有必要继续降准置换MLF，提高银行体系流动性的稳定性。

温彬也直言，预计未来每个季度仍有降准的可能，以便形成稳定的市场预期，从而营造适宜的货币信贷环境，保持市场流动性稳定。

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