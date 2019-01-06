去年北京财政收入5785.9亿元

本报讯（记者 林艳）北京青年报记者从北京市财政局了解到，2018年北京一般公共预算收入累计完成5785.9亿元，同比增长6.5%，圆满完成年度预算。北京财政收入质量保持较高水平，在全国位居前列。

据市财政局相关负责人介绍，2018年在首都经济平稳运行的支撑下，全市财政收入顺利完成年度预期目标。其中，全年税收收入占总收入比例达86.2%，比上年提高0.1个百分点。

同时，本市认真落实减量发展要求，实施减税降费措施，强化对企业精准服务，着力巩固金融业、总部经济等支柱财源，大力培育高精尖等新兴财源，立足服务经济发展，带动财政收入实现可持续增长。

市财政局最新数据显示，为认真落实国家减税降费政策，减轻企业社会负担，去年全年新增减税降费约400亿元，其中地方级减税187.8亿元；累计109个PPP项目纳入财政部综合信息平台管理，总投资额2553.5亿元，落地率达88.7%，远高于全国平均水平；市级政府投资基金累计吸引社会资本2013亿元，子基金首层放大4倍多。

此外，去年北京财政聚焦保障重点领域，集中财力落实了市委市政府重大决策事项，较好地保障了城市副中心建设、城市绿心、“三城一区”、中轴线申遗、蓝天保卫战、冬奥会和世园会筹办、疏解整治促提升、美丽乡村、大数据行动计划、“回天”计划、城南行动、对口援建、为民办实事等重点项目资金需求。

另外，本市经济的提质增效，也借力于财政的调控引导。

“如综合运用税收、政府采购、基金、PPP、担保、贴息等政策工具，大力支持促进民间投资和民营经济发展，积极优化营商环境，调动各方资源合力推动首都高质量发展。”市财政局相关负责人表示，去年本市在深化财政改革、提升财政管理效能方面也有新亮点，比如探索完成了学前教育、养老机构运营两项绩效成本预算首批试点，加速在平原造林养护、院前急救等多个领域开展新一轮试点改革，绩效成本体系正在快速形成，以提升财政管理效能。

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