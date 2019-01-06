国家税务总局：涉税专业服务机构不得借个税改革乱收费

国家税务总局日前发布《关于发挥涉税专业服务作用 助力个人所得税改革有关事项的通知》表示，个人所得税新税制的实施，对税务机关纳税服务工作带来空前挑战。当前和今后一个阶段，面向纳税人、扣缴义务人的政策咨询、宣传辅导工作将异常繁重，办税服务厅办税流量将大幅度增长。涉税专业服务等社会力量在支持个人所得税改革中具有重要作用。税务机关应充分调动其力量，缓解税务机关纳税服务资源不足的问题，协力推进个人所得税改革顺利实施。

通知指出，鼓励涉税行业协会和机构组织参加个人所得税改革宣传辅导公益活动。组织开展个人所得税改革公益活动是涉税行业协会和涉税专业服务机构的社会责任。税务机关应当鼓励和引导涉税行业协会和涉税专业服务机构积极组织参与个人所得税改革宣传辅导公益活动。

鼓励涉税行业协会和涉税专业服务机构组织开展个人所得税公益大讲堂活动，免费向纳税人、扣缴义务人宣传个人所得税法、个人所得税法实施条例、专项附加扣除等改革内容。

通知表示，涉税专业服务机构开展个人所得税改革实施涉及的相关市场化服务，可以在税务机关提供的基本纳税服务之外，满足纳税人、扣缴义务人的个性化和专业化需求，助力个人所得税改革顺利实施。

涉税专业服务机构应当按照《涉税专业服务监管办法（试行）》相关规定，严守职业道德、规范执业行为，提高服务质量。不得借个人所得税改革实施之机乱收费、高收费。不得蒙蔽纳税人或扣缴义务人谋取不当经济利益，损害纳税人或扣缴义务人合法权益。不得以税务机关名义或利用参加志愿者活动、公益活动之机招揽生意。

税务机关应当按照《涉税专业服务监管办法（试行）》及相关规定，为涉税行业协会和涉税专业服务机构开展公益性活动，为涉税专业服务机构开展正常业务，提供便利化服务。

税务机关应当严肃查处“黑中介”、“中介黑”问题。对未纳入涉税专业服务监管但却从事个人所得税有偿服务、采取不正当方式招揽生意、损害纳税人或扣缴义务人合法权益的机构，应当限期将其纳入监管；对纳税人、扣缴义务人举报投诉借个人所得税改革实施之机蒙蔽纳税人谋取不当经济利益的涉税专业服务机构及从事涉税服务人员，应当按照《涉税专业服务监管办法（试行）》第十四条、第十五条规定，采取约谈、责令限期改正、暂停受理所代理的涉税业务、纳入涉税服务失信名录等监管措施予以处理，并对相关涉税专业服务机构和从事涉税服务人员扣减信用积分、降低信用等级、进行执业负面记录。

税务机关应当通过加强服务和监管，促进涉税专业服务机构规范执业，严防损害纳税人、扣缴义务人合法权益，确保涉税专业服务发挥正向作用，助力个人所得税改革顺利实施。

(责编：李栋、朱一梵)