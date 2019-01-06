科创板提出满两月 业界判断二季度开板概率大

自去年11月5日国家主席习近平在首届中国国际进口博览会上提出“将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制”已满两个月。今日本报就监管层对科创板的最新表态及最新动态，科创板推出需要哪些配套措施，各类型投资者对科创板的期待等读者关心的问题给予梳理和解读。

今日距离去年11月5日提出“将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制”正好满两个月。从《证券日报》记者了解到的情况来看，确保在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地，这项工作早已经被证监会和上交所“置顶”，并且正全力推进。

“当前，首要任务是落实习近平总书记重要指示，确保在上海证券交易所设立科创板并试点注册制尽快落地，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市、投资者适当性管理等基础制度改革。”证监会副主席阎庆民日前在出席一论坛时表示。

证监会副主席李超称，目前，证监会正在全力推进这项重大改革，抓紧制定修订相关制度规则。重点是设置符合科技创新企业特点的发行上市条件，切实增强对科技创新企业的包容性。

上交所方面则表态称，希望通过科创板及注册制试点，能够提高资本市场对科创企业的包容度和服务水平。

与此同时，各地政府对科创板也是鼎力支持，除了陆续“选秀”企业，还推出奖励措施。

安徽省是首个提出将对在科创板上市企业给予奖励的省份：去年11月26日出台的《关于大力促进民营经济发展的若干意见》明确，对在科创板等境内外证券交易所首发上市的民营企业，省级财政分阶段给予奖励200万元。

南京市委今年1月2日发布的《关于深化创新名城建设提升创新首位度的若干政策措施》，提出要充分利用上海科创板，打造瞪羚企业等一批高成长性企业，对在科创板上市的企业，一次性给予300万元资助。

“一些地方政府对企业登陆科创板的激励措施十分到位，除了已经明确的安徽省、南京市，相信其他的地方政府也会有相应的激励机制。这折射出各地政府扶持企业的决心。”联储证券首席投资顾问胡晓辉昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。

在业界看来，随着科创板加速推进，更多科技型、创新型、新经济业态类企业将寻求在科创板上市。

“技术创新带来新兴产业崛起，我国科技研发能力逐渐增强，越来越多领域逐渐接近或达到全球前列。科创板有望成为全球科技进步的重要推动力。”交通银行首席经济学家连平1月4日对记者表示。

科创板何时能够露出真容，也是业界较为关注的。对此，胡晓辉表示，去年底，证监会及上交所分别将科创板作为2019年的重点工作进行推进，预计今年二季度开板是大概率事件。

对此，他予以进一步解释：从准备情况来看，科创板的各项业务规则和配套制度有望很快向公众征求意见。同时，不少地方都已经完成后备企业的初步筛选，而不同地区科创板的后备企业地域经济特点十分清晰，比如湖北武汉光谷公布的30家企业主要以人工智能为主，陕西西安更多是集中在高端装备制造板块，北京、上海筛选的备选企业大多是“独角兽”、黑科技类型企业；江苏昆山集中在光电半导体产业。

“科创板的推出，必将引导科技创新，对培育新动能的推动作用是巨大的。”胡晓辉说。

(责编：李栋、朱一梵)