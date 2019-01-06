激发微观主体活力和创造力

2018年末，我国“放管服”改革取得重大突破，简政放权进一步加快。国家发展改革委、商务部发布《市场准入负面清单（2018年版）》，标志着我国全面实施市场准入负面清单制度，负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

作为全面深化改革的重点，新一轮经济体制改革的核心问题是处理好政府与市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。2018年，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，一系列改革措施的出台和落地，为经济平稳运行和高质量发展提供了强大动力和体制机制保障。

作为经济体制改革的重中之重，供给侧结构性改革取得明显进展，有效激发了市场主体活力和社会创造力，为经济稳中向好发展提供了有力支撑。

国企改革被视为最难啃的一块“硬骨头”。2018年，国企公司制改革实现历史性突破，“双百行动”扎实推进，国有资本投资、运营公司扩容。随着混合所有制改革加快，多数国有企业已在资本层面实现混合。混改有利于完善公司治理机制，建立灵活高效的市场化经营机制。国有资本投资、运营两类公司试点的扩大，则为放大国有资本功能，加快实现国资监管从管企业向管资本转变发挥了积极作用。

支持民营企业发展的政策密集出台。加大对民营企业减税力度，设立民营企业债券融资支持工具等措施定向加强了对民营企业的融资支持。

重点领域和关键环节改革加快推进，财税金融改革深入实施。减税降费实招频出，纳税人办税成本显著降低，营商环境持续优化。国税地税征管体制改革为降低税收征纳成本、提高征管效率迈出关键步伐。

日前举行的中央经济工作会议明确提出，2019年要加快经济体制改革，并强调要深化四梁八柱性质的改革，以增强微观主体活力为重点，推动相关改革走深走实。

下一步，加快国资国企改革仍是推进经济体制改革的重头戏。要坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，加快实现国资监管从管企业向管资本转变，积极推进混合所有制改革和两类公司试点，并在强化激励、激发活力上出实招、下功夫。

加快经济体制改革，增强微观主体活力，要继续加大对民营企业的支持。中央经济工作会议要求营造法治化制度环境，保护民营企业家人身安全和财产安全。下一步，要坚持权利平等、机会平等、规则平等，废除对非公经济各种形式的不合理规定，通过体制机制改革消除各种隐性壁垒，激发非公经济活力和创造力。在市场竞争、生产要素使用和产权保护等方面，对各类所有制企业一视同仁，让民营经济创新活力和创造活力充分迸发。

加快经济体制改革，深化财税金融改革是重点。按照中央经济工作会议要求，2019年，要推进财税体制改革，健全地方税体系，规范政府举债融资机制。以金融体系结构调整优化为重点深化金融体制改革，发展民营银行和社区银行，推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地。进一步发挥资本市场在配置金融资源中灵活、高效等方面的特点，提升金融体系促进实体经济高质量发展的能力。

微观主体的活力源于有效的市场与有为的政府。中央经济工作会议提出，大幅减少政府对资源的直接配置，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干。这要求政府部门进一步推进“放管服”改革，克服政府职能错位、越位、缺位现象。该放给市场和社会的要放足、放到位，“法无禁止即可为”；该政府管的要管好管到位，严格依法行政，切实履行职责。要加强市场活动监管特别是事中事后监管，健全宏观调控体系，加强和优化公共服务，保障公平竞争。

当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。继续加大力度推进改革，为经济发展注入新动能，显得尤为迫切。

需要指出的是，经济体制改革的目标，仍然必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，这是我国经济体制改革进入新时代的主线，下一步的改革应牢牢把握，持续推进。（经济日报记者 李予阳）

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