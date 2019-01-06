12328，让失信者“无路可走”

黑出租、黑专车、黑驾校……近年来，随着我国交通事业的高速发展，交通运输领域的失信问题屡有发生，威胁着人民群众的生命财产安全。

2018年6月3日，湖南省长沙市市民龚女士在国防科技大学搭乘一辆出租车前往黄花机场，打表显示30公里，收费86元，而市民经常乘坐此线路的出租车都是26公里70元车费。龚女士意识到该车计价器存在问题，于是拨打“12328”交通运输服务热线投诉。接到投诉后，执法人员通过GPS调取该出租车的行驶轨迹和营运数据，经对比，发现该车有使用“跳跳表”的嫌疑，并责令驾驶员退还龚女士多收车费。

2018年5月23日，湖北省十堰市“12328”交通运输服务热线接到市民刘先生来电，投诉房县大木厂镇老造纸厂院内驾校用私家车进行培训。房县运管局立即组织对大木厂镇该驾校进行查处，在查证事实后，房县运管局联合安全办、公安、工商等单位对该驾校予以处罚和取缔，消除安全隐患。

“信用交通是交通强国的重要基础，是交通运输现代化发展不可或缺的组成部分。”中国交通运输协会秘书长杨洪义表示，推动驾培、出租车等行业的规范发展，必须多措并举抓牢交通信用建设。

据悉，“12328”热线作为全国统一的交通运输服务监督电话，业务范围覆盖了公路、水路、道路运输、城市客运、海事、搜救等业务领域，是各级交通运输主管部门倾听民声、畅通民意、汇集民智的重要载体，是广大人民群众表达意愿心声、反映利益诉求、参与行业治理的重要渠道。

近年来，“12328”热线在治理交通失信行为上发挥了巨大作用。数据显示，2017年，12328系统共受理有效业务2800余万件，业务量在全国50多个123开头的政府公益性服务电话中名列前茅，信息咨询类即时答复率为98.41%，限时办结率为89.62%，回访满意率为93.62%，系统服务能力和服务质量持续向好。

除此以外，一段时间以来，各交通领域的市场主体推出了一系列制度和措施推进诚信交通建设。

中交集团在中国对外承包工程信用评级中连续多年获评AAA级最高信用等级。该集团通过道路运输证件电子化和自主研发智能车载终端，高效采集公路运输企业及从业人员的运输许可、从业资格、维修检测、违法违章、行为记录等政务数据，以及在途跟踪、运单满意度、运输时效、驾驶行为习惯、拒单率等运营信息，运用大数据技术，为从业人员和企业进行信用画像，助力公路运输行业诚信体系建设。

上港集团对于工程建设项目和生产设备采购招标管理建立严格的内部管理工作流程，除了要求招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，还要求项目管理单位对投标人的资格进行审查，通过有关信用平台诚信档案，充分评估投标人的信用评级，并建立数据库档案，对信用信息进行记录归集，做到集团内信用信息公开、共享。

“诚信是优质服务的立足之基，是安全行驶的驻足之本，是准点行车的定足之根。”全国劳动模范、北京公交集团387路乘务员张鹊鸣表示，要把诚信落实在“一心为乘客、服务最光荣、真情献社会、责任勇担当”的公交精神上，牢固树立诚信为本、服务至上的理念，以优质服务为己任，立足本职，爱岗敬业。（经济日报记者 王轶辰）

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