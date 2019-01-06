广州工商局责成权健广东分公司停业整顿

新京报快讯（记者 许雯）广东省市场监督管理局今日（6日）发布对权健公司开展调查处置的情况通报。通报称，广州市工商局对权健公司广东分公司进行了行政约谈和现场检查，责成该公司立即自查整改、暂时停止营业并妥善处理消费者退换货，目前该分公司已处于停业整顿状态。
通报称，权健自然医学科技发展有限公司（以下简称“权健公司”）2017年6月获批在广东设立直销分支机构广东分公司。该公司在广东省内申请的直销区域为广州市和佛山市，因服务网点尚未经过商务部备案，该公司在广东省不能开展直销经营业务。
截至2019年1月4日，初步核查权健公司在我省有省级分支机构1家，相关联的工作室、火疗馆等市场主体233家，检查期间珠海市工商局对其某经销商涉嫌虚假宣传立案1宗。
广州市工商局对权健公司广东分公司进行了行政约谈和现场检查，责成该公司立即自查整改、暂时停止营业并妥善处理消费者退换货，目前该分公司已处于停业整顿状态。近年来全省市场监管（工商）部门查处该公司相关市场主体行政处罚案件4宗，分别涉及其经销商违规直销、无照经营、违法广告和传销组织利用其产品从事传销行为。
通报提到，经查询广东省智慧食药监平台，全省食品经营许可系统内名称中含“权健”且已核发《食品经营许可证》的食品经营者共28家，其中26家经营项目中含有保健食品销售，分布在全省21个地级以上市。对上述28家食品经营者，广东省市场监管局于2018年12月29日下发通知，要求各有关市食品药品监管部门立即于近日开展现场监督检查，依法查处违法违规行为。
广东省市场监管局表示，下一步，将继续密切关注该事件进展和处理情况，加大对涉事企业在广东省经营活动的监管力度，同时要求各地市场监管部门对涉事企业关联主体开展全面现场检查，查清底数，对投诉举报迅速处置，对违法行为立即立案调查。
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